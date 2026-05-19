Ruta Mega Marcha de Transportistas Mañana 20 de Mayo 2026 en CDMX: Avenidas Afectadas por Cierre

Decenas de capitalinos y personas que transitan en la Ciudad de México se preparan para cierres que han sido anunciados por grupos de transportistas y campesinos para este miércoles 20 de mayo 2026. Si antes de salir de casa quieres saber cuáles serán las avenidas afectadas por la mega marcha y en N+ te compartimos la ruta.

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmaron que saldrán a las calles para exigir atención a diversas demandas sociales y productivas.

Y aunque la Secretaría de Gobernación ha llamado al diálogo, hasta el momento de publicación de esta nota sigue en pie la movilización.

¿A qué hora inicia la mega marcha de transportistas este 20 de mayo 2026?

De acuerdo con la convocatoria difundida por ambas organizaciones, la movilización comenzará a las 9:00 horas en Paseo de la Reforma. Sin embargo, algunos contingentes, principalmente provenientes del Estado de México, anunciaron que saldrán desde las 6:30 horas del Jardín de Texcoco para dirigirse hacia la capital del país.

Cabe destacar que entre las demandas que tienen los manifestantes están las soluciones a las distintas problemáticas que enfrentan. Entre las peticiones están:

Mayor seguridad en carreteras y en todo el país.

Combate al robo al transporte de carga.

Justicia para transportistas asesinados y desaparecidos.

Apoyos urgentes al campo mexicano.

Pensiones justas para adultos mayores.

Atención digna a los sectores de salud y educación.

Alto a la corrupción y a la impunidad.

¿Cuál es la ruta de la mega marcha de transportistas mañana?

La concentración está convocada en el Ángel de la Independencia. La marcha se dirigirá hacia el Senado de la República, por lo que la ruta seguirá la avenida Paseo de la Reforma.

No obstante, se prevé que se puedan extender al Zócalo de la Ciudad de México, por lo que la ruta seguiría:

Avenida Juárez

Avenida 5 de mayo

Asimismo, no se descartan posibles bloqueos en los siguientes puntos, por lo que te recomendamos estar pendientes de las actualizaciones:

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

Carretera Federal México-Texcoco

Autopista México-Cuernavaca

Autopista y Carretera Federal México-Toluca

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

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