¿Qué País Lanzó las Primeras Monedas Mundialistas? Banco de México Lanza Nueva Colección

El Banco de México ha lanzado una colección de 12 monedas conmemorativas por el Mundial 2026 que se organiza entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál fue el país que comenzó la tradición de emitir monedas especiales por este evento deportivo?

Las monedas emitidas por Banxico por el Mundial están a la disposición del público a partir del 18 de mayo.

por el están a la disposición del público a partir del Se trata de cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y de otras ocho en metales preciosos.

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46 años después de nuestro primer Mundial, Banxico lanza 12 nuevas monedas conmemorativas

A partir de este lunes 18 de mayo, el Banco de México ha puesto a disposición del público las monedas conmemorativas del Mundial 2026. Se trata de cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente. Como en el caso de las monedas comunes de 10 y 20 pesos, estas se componen de dos aleaciones distintas:

Al centro: alpaca , como se llama a la aleación de cobre, zinc y níquel, que adquiere una tonalidad plateada.

, como se llama a de cobre, zinc y níquel, que adquiere una tonalidad plateada. En el anillo exterior: una aleación de cobre, aluminio y níquel, con un tono dorado.

Moneda bimetálica conmemorativa del Mundial 2026, lanzada por el Banco de México. Foto: Cuartoscuro

Las otras ocho monedas están acuñadas en metales preciosos: cuatro son de plata y cuatro de oro. Debido al carácter de colección de estas piezas, solo estarán disponibles en sucursales bancarias seleccionadas.

Se puede consultar la ubicación de las sucursales en el sitio UbiCanje.

Video: Banxico Pondrá en Circulación Moneda Conmemorativa del Mundial 2026

México, el primer país que lanzó una moneda conmemorativa por el mundial en 1970

Pero no solo Banxico vuelve a lanzar una moneda mundialista a 56 años de nuestro primer Mundial de futbol. También conmemora el inicio de toda una tradición, pues México fue el primer país en acuñar una moneda especial por esta justa deportiva.

En 1970, México fue el primer país en emitir una divisa especial por el Mundial de futbol. Aquella pieza de plata mencionaba la copa Jules Rimet, una escultura de Niké, diosa de la victoria, que se usó desde Uruguay 1930 hasta el primer mundial organizado en México. Desde 1974, se entrega la copa diseñada por Silvio Gazzaniga.

Moneda conmemorativa del mundial México 70. Foto: Numista

Dieciséis años después, en el Mundial de 1986, México también lanzó una moneda. En aquella ocasión de 200 pesos, en níquel, pues fue de uso corriente.

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