Accidentes

Protección Civil de la CDMX Reporta 3,500 Evacuados por Fuga de Hidrocarburo en Tlalpan

Se prevé vaciar los tanques de la gasolinera; el INE opera en home office durante la contingencia

Protección Civil de la CDMX Reporta 3,500 Evacuados por Fuga de Hidrocarburo en TlalpanLa Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil estuvo en la gasolinera involucrada. Foto: N+
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