Protección Civil de la CDMX Reporta 3,500 Evacuados por Fuga de Hidrocarburo en Tlalpan

Protección Civil de la Ciudad de México reportó que unas 3,500 personas fueron evacuadas de forma preventiva este martes 13 de octubre, entre ellas personal del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Nacional de Medicina Genómica, por una fuga de hidrocarburo en una gasolinera de Periférico Sur, en la alcaldía Tlalpan.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que su personal táctico operativo, junto con el Heroico Cuerpo de Bomberos y Petróleos Mexicanos (Pemex), atendió un reporte por olor a hidrocarburo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en la colonia Arenal Tepepan. Explicó que el olor provino de una filtración en los niveles de estacionamiento, causada por una fuga en una estación de servicio contigua al inmueble, y que ahí fueron evacuadas aproximadamente 220 personas. El desalojo alcanzó también a la ESCA Tepepan y a las oficinas del INE.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Myriam Urzúa Confirma Fuga de Hidrocarburo en Tlalpan; Evacúan a 3,500 Personas

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, explicó que la dependencia acudió por un aviso de olor a gasolina en el sótano 1 del instituto, y supervisó los trabajos para la absorción del hidrocarburo. Sobre el origen del olor, afirmó:

"Efectivamente hay una fuga de hidrocarburos, es por eso que llamamos a Pemex de forma inmediata".

La dependencia aseguró que no hay riesgo para la población ni para los inmuebles aledaños. Según la secretaria, se vaciarán todos los tanques de combustible de la gasolinera y después se identificará el origen de la fuga. La zona fue acordonada de forma preventiva, y personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos trabaja en los alrededores.

En el INE, 866 trabajadores fueron desalojados de la sede central alrededor de las 11:00 horas. Su Coordinación de Seguridad y Protección Civil recomendó la evacuación total como medida preventiva, luego de que se detectara una filtración en los tanques de almacenamiento de diésel de la gasolinera, hacia el estacionamiento de una institución de salud junto al instituto. El INE informó que ninguna persona resultó lesionada o afectada y que el operativo se realizó en orden.

El INE indicó que, de acuerdo con Protección Civil de la Ciudad de México, la fuga persiste; mientras la contingencia continúe, sus actividades se mantendrán en modalidad de home office.

Con información de Heatzi Valdez.

CT