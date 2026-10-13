Seguridad

Localizan Restos Humanos en Fosa Clandestina en Navolato, Sinaloa

El hallazgo ocurrió en un predio agrícola cercano a la comunidad de Campo Romero

La zona fue acordonada por elementos de varias corporaciones de Seguridad.Fotos: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubren restos humanos en una fosa clandestina en Navolato. Colectivos de búsqueda y autoridades trabajan para identificar a la víctima

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+