Localizan Restos Humanos en Fosa Clandestina en Navolato, Sinaloa

Los restos de al menos una persona fueron localizados en una fosa clandestina ubicada en un predio agrícola cercano a la comunidad de Campo Romero, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.

El hallazgo se registró alrededor de las 10:00 horas de este martes 13 de octubre, cuando integrantes de los colectivos de búsqueda Mientras Viva, Eres Mi Razón de Lucha y Madres y Padres con Hijos Desaparecidos, acompañados por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, localizaron una de las extremidades inferiores que sobresalía de la tierra.

De acuerdo con la información recabada, los colectivos recibieron durante la tarde del lunes una llamada anónima que alertaba sobre la posible presencia de una persona sin vida en el lugar, por lo que acudieron para verificar el reporte.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como la cantidad de cuerpos que pudieran encontrarse sepultados en el predio.

Personal de la Fiscalía General del Estado, de la Dirección General de Investigación Pericial, del Servicio Médico Forense y de la Policía de Investigación acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan determinar las circunstancias del hallazgo.