Seguridad

Detienen a Cinco Personas Tras Hallar a Hombre Atado y Lesionado en Tijuana

La víctima logró salir de una vivienda en la colonia Luz Juárez para pedir ayuda; los señalados quedaron a disposición de la Fiscalía

Detienen a Cinco por Privación Ilegal de la Libertad, Allanamiento y Lesiones en TijuanaDetienen a Cinco por Privación Ilegal de la Libertad, Allanamiento y Lesiones en Tijuana | Fotos: SSPCM

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+