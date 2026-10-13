Detienen a Cinco Personas Tras Hallar a Hombre Atado y Lesionado en Tijuana

Cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en hechos relacionados con privación ilegal de la libertad, allanamiento de morada y lesiones, luego de que policías municipales localizaran a un hombre con las manos atadas y heridas visibles en un domicilio de Tijuana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron el 12 de octubre en la colonia Luz Juárez, tras un reporte recibido a través de la Central de Radio.

Al llegar al lugar, los agentes escucharon gritos provenientes del interior de una vivienda y observaron al hombre atado y con lesiones en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, la víctima salió del inmueble para solicitar ayuda.

Ante el señalamiento directo y lo observado en el sitio, los policías detuvieron a José ‘N’, de 41 años; Jesús ‘N’, de 62; Miguel ‘N’, de 52; Daniel ‘N’, de 50, y Rosa ‘N’, de 40 años.

Las cinco personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

La SSPCM exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad o integridad física a través de la línea de emergencias 9-1-1.

APG