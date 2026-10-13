Más de 20 Detenidos por Trasladar Droga a Florida en Camiones Sin que Choferes lo Supieran

Más de 20 personas, miembros de organización que presuntamente trasladaba cargamentos de cocaína desde California hasta Florida en camiones de carga, cuyos transportistas desconocían que llevaban droga, fueron detenidos, de acuerdo con la Fiscalía General de Florida. Las autoridades aseguraron que distribuían cocaína, fentanilo y metanfetamina en el sureste del estado.

La investigación fue encabezada por la División de Narcóticos de la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach y la Fiscalía Estatal. Las operaciones permitieron identificar una presunta estructura de tráfico de drogas con presencia en los condados de Palm Beach, St. Lucie y Broward.

Según la Fiscalía, Ariel ‘N’, identificado como uno de los principales proveedores, aseguró que recibía entre 50 y 60 kilogramos de cocaína cada 15 días. Los agentes interceptaron uno de los cargamentos cuando Ariel ‘N’ y sus presuntos socios comenzaban a desmontar una tarima que contenía más de 40 kilogramos de la droga.

En total, las autoridades incautaron al menos 45 kilogramos de cocaína, además de pastillas de oxicodona y fentanilo. La Oficina del Alguacil de Palm Beach continúa con el recuento de las sustancias aseguradas y de las detenciones.