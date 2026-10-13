Internacional

Más de 20 Detenidos por Trasladar Droga a Florida en Camiones Sin que Choferes lo Supieran

La red presuntamente distribuía cocaína, fentanilo y metanfetamina en tres condados de Florida desde California

Condado de Palm Beach y la Fiscalía EstatalLa investigación fue encabezada por la División de Narcóticos de la Oficina del Alguacil del Condado de Palm Beach y la Fiscalía Estatal. Foto: X @AGJamesUthmeier
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Red Trasladaba Cocaína de California a Florida en Camiones Sin que Choferes lo Supieran | N+