Más de 20 Detenidos por Trasladar Droga a Florida en Camiones Sin que Choferes lo Supieran
La red presuntamente distribuía cocaína, fentanilo y metanfetamina en tres condados de Florida desde California
La red presuntamente distribuía cocaína, fentanilo y metanfetamina en tres condados de Florida desde California
Más de 20 personas, miembros de organización que presuntamente trasladaba cargamentos de cocaína desde California hasta Florida en camiones de carga, cuyos transportistas desconocían que llevaban droga, fueron detenidos, de acuerdo con la Fiscalía General de Florida. Las autoridades aseguraron que distribuían cocaína, fentanilo y metanfetamina en el sureste del estado.
La investigación fue encabezada por la División de Narcóticos de la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach y la Fiscalía Estatal. Las operaciones permitieron identificar una presunta estructura de tráfico de drogas con presencia en los condados de Palm Beach, St. Lucie y Broward.
Según la Fiscalía, Ariel ‘N’, identificado como uno de los principales proveedores, aseguró que recibía entre 50 y 60 kilogramos de cocaína cada 15 días. Los agentes interceptaron uno de los cargamentos cuando Ariel ‘N’ y sus presuntos socios comenzaban a desmontar una tarima que contenía más de 40 kilogramos de la droga.
En total, las autoridades incautaron al menos 45 kilogramos de cocaína, además de pastillas de oxicodona y fentanilo. La Oficina del Alguacil de Palm Beach continúa con el recuento de las sustancias aseguradas y de las detenciones.
Según las autoridades, la investigación comenzó en marzo de 2026, después de que publicaciones en redes sociales llevaran a los investigadores hasta un distribuidor local. A partir de compras controladas y labores de vigilancia, las autoridades identificaron una red que presuntamente obtenía cocaína de Ariel ‘N’ y sus asociados.
Durante el fin de semana, agentes ejecutaron más de 20 órdenes de cateo en los tres condados y cumplimentaron órdenes de arresto por presuntos delitos relacionados con conspiración para cometer crimen organizado y tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina.
Entre las personas detenidas se encuentran Ariel ‘N’, Richard ‘N’, Kenneth ‘N’, Jerri ‘N’, Jerry ‘N’ y Craig ‘N’. La Fiscalía informó que todos los acusados identificados están bajo custodia y que se esperan más arrestos.
Ariel ‘N’, Richard ‘N’, Kenneth ‘N’ y Craig ‘N’ enfrentan penas mínimas obligatorias de 15 años de prisión por los cargos de tráfico señalados, de acuerdo con las autoridades. La investigación continúa y podrían presentarse nuevas acusaciones.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que desde febrero de 2025 los fiscales estatales han conseguido condenas que suman mil 359 años de prisión para narcotraficantes, un incremento de 83% respecto al periodo anterior. De ese total, 336 años corresponden a sentencias por tráfico de fentanilo.
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