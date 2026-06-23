¿Qué Pasó Hoy en el Metro Cuatro Caminos? Incendio en Local de Alimentos Provoca Humareda
Usuarios en redes sociales reportaron la presencia de humo la tarde de este lunes en la estación Cuatro Caminos del Metro CDMX
Usuarios en redes sociales reportaron la presencia de humo la tarde de este lunes en la estación Cuatro Caminos del Metro CDMX
Usuarios en redes sociales reportaron el cierre de la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro CDMX por presencia de humo la tarde de este lunes 22 de junio.
De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan, servicios de emergencia atendieron un incendio registrado en un local de venta de alimentos ubicado en el andén de la estación.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron daños en un área de la estación y la presencia de unidades de bomberos identificadas con la leyenda "Naucalpan", junto con agentes de la Policía Metro en las inmediaciones.
El incidente ameritó que dos mujeres recibieran asistencia prehospitalaria; una de ellas tuvo que ser trasladada para valoración médica, mientras que la segunda fue atendida en el lugar sin requerir traslado.
Tras el incendio, la situación fue controlada y la zona permaneció bajo supervisión de las autoridades.
"Gracias a la rápida y coordinada respuesta de los cuerpos de emergencia, el fuego fue controlado y extinguido en su totalidad, evitando riesgos mayores para usuarios y comerciantes", añadió la autoridad minicipal.