¿Qué Pasó Hoy en el Metro Cuatro Caminos? Incendio en Local de Alimentos Provoca Humareda

Usuarios en redes sociales reportaron el cierre de la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro CDMX por presencia de humo la tarde de este lunes 22 de junio.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan, servicios de emergencia atendieron un incendio registrado en un local de venta de alimentos ubicado en el andén de la estación.

Brindan asistencia prehospitalaria a dos mujeres

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron daños en un área de la estación y la presencia de unidades de bomberos identificadas con la leyenda "Naucalpan", junto con agentes de la Policía Metro en las inmediaciones.

El incidente ameritó que dos mujeres recibieran asistencia prehospitalaria; una de ellas tuvo que ser trasladada para valoración médica, mientras que la segunda fue atendida en el lugar sin requerir traslado.

Tras el incendio, la situación fue controlada y la zona permaneció bajo supervisión de las autoridades.

"Gracias a la rápida y coordinada respuesta de los cuerpos de emergencia, el fuego fue controlado y extinguido en su totalidad, evitando riesgos mayores para usuarios y comerciantes", añadió la autoridad minicipal.