¿Qué Pasó Hoy en el Metro Cuatro Caminos? Incendio en Local de Alimentos Provoca Humareda

Usuarios en redes sociales reportaron la presencia de humo la tarde de este lunes en la estación Cuatro Caminos del Metro CDMX

¿Qué Pasó en el Metro Cuatro Caminos? Reportan Presencia de Humo en la EstaciónUsuarios reportaron humo en la estación Cuatro Caminos. Foto: Facebook / Reportes de movilidad del metro y metrobus de la Cdmx
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