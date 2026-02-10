Surge Nuevo Caso de Asesinato de un Perro en la Alcaldía Xochimilco

Entre 2022 y 2024 se registraron asesinatos de perros en el Bosque de Nativitas, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, que en los últimos meses parecía haber cesado, pero este lunes ocurrió un nuevo caso.

Sobre el hecho, Aidorine Ramírez, rescatista de animales, indicó:

Ella se llamaba Negrita, era una perrita muy tranquila todos los choferes de la RTP la cuidaban y la querían, atendían, también tenía aproximadamente siete años. Esta perrita toda la vida vivió aquí, tenía su casita

Negrita también era cuidada por los choferes de una línea de camiones de la RTP, quienes hace años aceptaron construirle su casa a un lado de la caseta.

Juan González, despachador de camiones RTP, señaló:

Siempre fue muy tranquila, todos aquí le traían de comer o les daban algún taco y la señora pues le trajo su casita

Al cuestionarle si sentía tristeza respondió:

Pues sí, porque era un animalito que no podía defenderse y no le hacía mal a nadie

Autor o autores de asesinato

El asesinato de Negrita hace pensar a los animalistas que cuidan el Bosque de Nativitas que se trata del mismo autor o autores que perpetraron los 25 asesinatos anteriores.

“Otra vez, con huellas de tortura, le sacaron los ojitos la navajearon y le sacaron algunos órganos”, explicó Aidorine Ramírez.

Aidorine denunció que en fechas recientes fue reducida al mínimo la vigilancia policial en el Bosque de Nativitas.

El último caso fue en junio del 2024; sin embargo, a partir de lo que sucedió en el Refugio Franciscano nos quitaron la vigilancia de Brigada Animal

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició, en su momento, una carpeta de investigación, pero hasta la fecha no hay detenidos.

Se le consultó sobre este nuevo caso, pero no se pronunció.

Los animalistas del Bosque de Nativitas exigen a las autoridades mayor presencia policial y cámaras de seguridad para evitar que los perros que habitan el bosque sigan siendo asesinados.

Con información de Carlos Guerrero

