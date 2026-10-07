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Tres Ciclones Rodean a México por el Pacífico y el Atlántico; la Ciencia Explica Por Qué

¿Por qué tres ciclones han coincidido en las costas de México en este momento? Te explicamos el fenómeno

México enfrenta tres ciclones por ambos océanosMéxico enfrenta tres ciclones por ambos océanos. Foto: NOAA

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