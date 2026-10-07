Tres Ciclones Rodean a México por el Pacífico y el Atlántico; la Ciencia Explica Por Qué

México enfrenta en este momento tres ciclones por ambos océanos. Del lado del Atlántico, la tormenta tropical Isaias recorre el golfo de México.

En su camino provocará lluvias puntuales intensas en Yucatán y Campeche, mientras que en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco provocará lluvias puntuales muy fuertes. Aunque su actual trayectoria le enviaría al norte del golfo de México, hacia las costas de Estados Unidos, provocará tormentas eléctricas, fuertes vientos y alto oleaje a lo largo del litoral mexicano.

Por su parte, en el Pacífico, el huracán Rachel, de categoría 1, podría virar hacia Baja California. De dirigirse al estado del noroeste del país, golpearía siendo una tormenta tropical.

Finalmente, Simon podría golpear Puerto Vallarta, Jalisco, el próximo domingo 8 como huracán categoría 2. Al respecto, Fabián Vázquez Romaña, director del Servicio Meteorológico Nacional, explicó en conferencia de prensa que el ciclón habrá de intensificarse a medida que se acerque a las costas:

“Va a continuar intensificándose en los próximos días y a partir del viernes es el cambio en la trayectoria porque a partir de ese momento estamos esperando que el sistema comience a recurvar hacia el norte y ya con categoría uno”.

No pocos habrán de preguntarse por qué han coincidido en la región tres ciclones, estando tan cerca el final de la temporada. Por un lado, Isaías será el primer huracán de la temporada en el golfo de México.

En 121 años no se había visto que el primer huracán llegara tan tarde. Los científicos concuerdan en que este retraso, que no se veía desde 1905, se debe a la influencia de El Niño.

Y así como el fenómeno natural reduce el número de ciclones en el Atlántico, aumenta el número y la intensidad de estos meteoros en el Pacífico. El Niño aumenta la temperatura del océano y modifica los patrones globales de lluvia.

En alianza con el cambio climático, El Niño alimenta con aguas más tibias a los ciclones, lo que les permite fortalecerse. La energía descargada por la atmósfera en el océano es tan amplia que puede alimentar varios huracanes al mismo tiempo. De ahí que en este momento haya dos ciclones cerca de México por el oeste.

Cabe recordar, además, que el noroeste de México tiende a ver más ciclones hacia el final de la temporada. Septiembre y octubre suelen ser los meses en que más meteoros golpean la península de Baja California.