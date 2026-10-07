Pronóstico del tiempo

Se Forma la Tormenta Tropical Simon en el Pacífico; Se Espera que Evolucione a Huracán

El nuevo ciclón generará lluvias fuertes en varios estados del país

Efectos del huracán Rachel en Puerto Vallarta, JaliscoEfectos del huracán Rachel en Puerto Vallarta, Jalisco. Foto: EFE
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+