Se Forma la Tormenta Tropical Simon en el Pacífico; Se Espera que Evolucione a Huracán

La depresión Simon, ubicada en el Pacífico, se convirtió la tarde de este miércoles en tormenta tropical, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Se prevé que la tormenta Simon provoque lluvias fuertes en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa y Jalisco, según las estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Una tormenta tropical es un ciclón tropical organizado que se forma sobre océanos cálidos y cuyos vientos máximos sostenidos alcanzan una velocidad de 63 a 118 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, la tormenta tropical Simon evolucionará a huracán y alcanzará la categoría 2, con posible impacto cerca del Puerto Vallarta, Jalisco, el próximo domingo 11 de octubre.

Simon forma parte de los tres ciclones que están rodeando México actualmente, entre ellos, el huracán Rachel en el Pacífico y la tormenta tropical Isaias en el Golfo de México.

AMP