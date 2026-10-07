México, Rodeado por Huracán, Tormenta y Ciclón en el Pacífico y el Golfo: Estados Afectados

México está rodeado por varios fenómenos meteorológicos que estarán generando lluvias en gran parte del territorio nacional: el huracán Rachel, la depresión tropical Veinte-E y la tormenta tropical Isaias.

Ante la situación del clima en México, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene un despliegue operativo para salvaguardar a la población ante los efectos de Rachel y la próxima tormenta tropical Simon en el Pacífico, así como por Isaias en el Golfo de México, ciclón que se convertirá en el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico.

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Huracán Rachel

En el Pacífico mexicano, el huracán Rachel se mantiene actualmente en categoría 1, luego de que se fortaleció a categoría 3.

Este miércoles, el centro del huracán Rachel se localizó a 1,245 kilómetros (km) al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 155 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 km/h, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por su distancia, Rachel no representa riesgo para México, aunque la trayectoria se dirija hacia la frontera entre México y Estados Unidos, en la zona norte de Baja California.

Previsiones de la Conagua estiman que el huracán Rachel se debilitará en los próximos días a tormenta tropical y posteriormente, sus remanentes ingresarán a tierra cerca de Ensenada, Baja California.

Depresión tropical Veinte-E evolucionará a huracán

La mañana de hoy, se formó la depresión tropical Veinte-E a 455 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 km al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-norte a 13 km/h.

El nuevo ciclón generará lluvias intensas, vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje elevado en Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, la depresión tropical Veinte-E se fortalecerá a la tormenta tropical Simon y después se intensificará a huracán, hasta alcanzar la categoría 2, en los próximos días.

Se prevé que el ciclón genere lluvias fuertes en varios estados de la costa del Pacifico: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa y Jalisco, donde podría llegar como huracán categoría 2.

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, informó que el huracán Simon podría impactar en la costa de Puerto Vallarta la mañana del domingo, 11 de octubre de 2026, con categoría 2. Posteriormente, el ciclón seguirá su trayectoria hacia Nayarit y Sinaloa.

Tormenta Isaias también será huracán

Mientras que el Golfo de México, la tormenta tropical Isaias se ubicó hoy a 395 km al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 km al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 13 km/h.

Isaias generará lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, muy fuertes en Tamaulipas y fuertes en Quintana Roo, así como viento intenso y oleaje elevado.

Se prevé que Isaias sea el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico y podría alcanzar la categoría 2 durante su trayectoria hacia Estados Unidos, donde podría tocar tierra el próximo fin de semana.

La tormenta Isaias se encamina a romper un récord de 121 años como el primer huracán de la temporada del Atlántico que llega más tarde, debido a un fuerte fenómeno de El Niño, que interrumpe la formación de ciclones el dicho océano.

El récord data de 1905, cuando el primer huracán del Atlántico de ese año se formó el 8 de octubre.

Con información de N+.

RMT