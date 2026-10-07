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México, Rodeado por Huracán, Tormenta y Ciclón en el Pacífico y el Golfo: Estados Afectados

La temporada de ciclones 2026 se mantiene activa en nuestro país con precipitaciones fuertes en gran parte del territorio nacional

Efectos del huracán Rachel en Playa Costa Azul, en Baja California SurEfectos del huracán Rachel en Playa Costa Azul, en Baja California Sur. Foto: Reuters

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México enfrenta un desafío climático: huracán Rachel, tormenta Isaias y depresión tropical Veinte-E. Conoce cómo estos fenómenos impactan en diferentes estados.

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