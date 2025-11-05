Mujer de 87 Años es Golpeada Presuntamente por su Hijo en Torreón

Una madre de 87 años fue presuntamente agredida por su hijo en una casa ubicada en el bulevar Águila Nacional en la colonia Centro en Torreón. La víctima, identificada como María de la Luz, fue sometida con un arma blanca y presentaba múltiples golpes en el rostro, piernas y brazos.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 11: 40 horas por lo que elementos de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y la trasladaron a un hospital.

De acuerdo con el testimonio de la mujer de la tercera edad, fue agredida por su hijo Anastasio, quien presuntamente la había golpeado en varias partes del cuerpo. Las autoridades iniciaron una investigación para garantizar la seguridad de la víctima.

Muere madre tras ser golpeada por su hija en Gómez Palacio

Antonia Venegas Mancinas de 83 años, falleció el 2 de noviembre de 2025 en la Clínica 51 del IMSS de Gómez Palacio, tras las lesiones que sufrió luego de ser presuntamente golpeada por su hija en su vivienda. La agresión ocurrió el 26 de octubre, durante una discusión familiar que terminó en violencia.

Aunque la mujer había sido dada de alta días antes, su estado de salud empeoró y perdió la vida al ser ingresada nuevamente al hospital. La presunta responsable, identificada como Rocío “N”, se dio a la fuga después del ataque.

