Muere Motociclista tras Accidente en Colonia Año 2000 en Piedras Negras, Coahuila

Antonio Briones, de 41 años, falleció luego de sufrir un accidente mientras circulaba en motocicleta en Piedras Negras, Coahuila. El percance ocurrió cuando transitaba por la calle Taray y, al llegar al cruce con Juan de la Barrera, en la colonia Año 2000, presuntamente no respetó la señal de alto.

De acuerdo con la información disponible, el motociclista fue impactado por un automóvil conducido por Rogelio Hernández, quien quedó detenido por las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Tras el choque, Antonio Briones fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde recibió atención médica. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a las lesiones que sufrió durante el accidente.

Las autoridades correspondientes se encargarán de deslindar responsabilidades conforme avancen las indagatorias y se determine cómo ocurrió el percance.

Aunque los primeros reportes señalan que el motociclista habría omitido la señal de alto, serán las investigaciones las que establezcan las circunstancias del accidente y la posible responsabilidad de los involucrados.