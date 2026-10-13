Accidentes

Muere Motociclista tras Accidente en Colonia Año 2000 en Piedras Negras, Coahuila

El hombre falleció mientras recibía atención médica en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría

Muere Motociclista tras Accidente en Colonia Año 2000 en Piedras Negras, CoahuilaEl motociclista fue impactado por un vehículo que circulaba por el sector. Foto: N+

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