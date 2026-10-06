Revelan Detalles del Ataque Ocurrido en Secundaria General No. 13 de Torreón

Romina, una de las víctimas del ataque ocurrido en la Secundaria General No. 13 del ejido La Unión, en Torreón, fue compañera de Carlos 'N' y David 'N' durante su paso por el plantel y habría sido la primera persona atacada antes de que los hermanos ingresaran a la escuela.

El pasado 1 de octubre, Carlos 'N' y David 'N', conocidos como 'los cuates' en el ejido La Unión, fueron captados por cámaras de seguridad momentos antes del ataque registrado en la Secundaria General No. 13.

En las imágenes se observa a los hermanos caminando por la calle Primordiales del 36. Cerca de las 8:13 horas, detienen su marcha para realizar un cambio de ropa. En la grabación se aprecia cómo Carlos 'N' y David 'N' se colocan sudaderas negras con capucha, además de que dan varios tragos a una botella de agua.

Después de permanecer algunos minutos en el sitio, ambos continúan caminando hacia la calle Esperanza, donde se localiza la secundaria. Los hermanos recorren la zona y tardan aproximadamente 10 minutos en regresar al cruce de las calles Primordiales del 36 y Fraternidad, donde las cámaras de seguridad vuelven a captarlos de frente.

A las 8:40 horas, los hermanos regresan nuevamente a este cruce cuando se dirigían hacia la secundaria. En ese momento, ubican a Romina, quien se encontraba en la esquina de las calles Primordiales del 36 y Esperanza.

De acuerdo con los primeros reportes, los hermanos presuntamente atacaron a Romina, quien logró resguardarse en un domicilio cercano y pidió ayuda. Posteriormente, Carlos y David corrieron con dirección a la Secundaria General No. 13.

Los hermanos ingresaron al plantel por la puerta principal, donde presuntamente detonaron petardos y comenzaron el ataque contra un maestro. Posteriormente, se dirigieron hacia los baños, donde lesionaron a un alumno de 13 años y a la subdirectora Nedi Edith, quien perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Durante su recorrido por el plantel, los hermanos también atacaron a un segundo maestro, quien resultó lesionado. De acuerdo con los reportes, presuntamente intentaron ingresar a algunos de los salones de la secundaria, pero no pudieron hacerlo debido a que docentes y alumnos cerraron las puertas para mantenerse resguardados.

La situación se mantuvo dentro del plantel hasta que habitantes del ejido ingresaron a la secundaria y se percataron de que los hermanos presuntamente no portaban armas de fuego. Ante esta situación, algunos de los pobladores decidieron intervenir por cuenta propia y lograron detener a los dos presuntos responsables, quienes posteriormente quedaron a disposición de las autoridades.