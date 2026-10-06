Seguridad

Revelan Detalles del Ataque Ocurrido en Secundaria General No. 13 de Torreón

Se informó que Romina, la primera víctima del ataque de la Secundaria General 13, fue compañera de los 'Cuates'

Revelan Detalles del Ataque Ocurrido en Secundaria General No. 13 de TorreónLos jóvenes presuntamente atacaron a docentes y alumnos de la Secundaria General No. 13 en Torreón. Foto: N+

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