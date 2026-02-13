Inicio Cultura Gobierno Presenta Iniciativa de Nueva Ley Federal de Cine y Reforma para Reconocer la Voz Humana

Gobierno Presenta Iniciativa de Nueva Ley Federal de Cine y Reforma para Reconocer la Voz Humana

|

N+

-

La Secretaría de Cultura presenta la iniciativa para la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, en la conferencia mañanera de hoy, 13 de febrero 2026

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, en la conferencia mañanera de hoy, 13 de febrero 2026. Foto: N+

COMPARTE:

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, presentó hoy, 13 de febrero de 2026, la iniciativa para la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual y una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor, que busca reconocer la voz humana como una herramienta única.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que el próximo domingo, 15 de febrero de 2026, presentará incentivos para la industria cinematográfica.

Información en desarrollo...

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Cine MexicanoCine y TVArte y Cultura
Cargando...
Inicio Cultura Gobierno presenta iniciativa de nueva ley federal de cine y reforma para reconocer la voz humana ia