Gobierno Presenta Iniciativa de Nueva Ley Federal de Cine y Reforma para Reconocer la Voz Humana

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, presentó hoy, 13 de febrero de 2026, la iniciativa para la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual y una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor, que busca reconocer la voz humana como una herramienta única.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que el próximo domingo, 15 de febrero de 2026, presentará incentivos para la industria cinematográfica.

Información en desarrollo...

