Secretaría de Cultura Aclara Si Va a Haber Paro en Cineteca Nacional

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, aclaró este viernes 13 de febrero de 2026 si habrá paro en la Cineteca Nacional, luego de que trabajadores denunciaron pésimas condiciones laborales.

En la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal se refirió al tema e informó que se reunieron con los trabajadores.

No es un paro. Habían anunciado un paro de la Cineteca; (pero) se hablaron con todos los trabajadores (…) Más adelante estaremos anunciando, porque hemos trabajado de manera importante con la presidenta, con Hacienda, en el tema de fortalecer y respaldar a los trabajadores, en temas por ejemplo de prestación de servicios.

Acto simbólico

Curiel de Icaza enfatizó que no hay un paro, sino que un grupo muy pequeño de trabajadores mencionó algo referente a un acto simbólico.

“Me parece que estaban mencionando, un grupo muy pequeño, de hacer algo simbólico, pero no se va a paralizar ninguna de las cinetecas”, refirió.

La secretaria de Cultura reiteró que se ha entablado un diálogo directo con los trabajadores, que llevan muchos laborando en la Cineteca y aman su lugar de trabajo, para fortalecerlos.

“Estamos hablando directamente con ellos y trabajando para fortalecerlos, principalmente con un criterio que tenga, en un futuro, que ver con los de mayor antigüedad y es algo que más adelante se hablará; pero estamos sensibilizados con el trabajo que hacen y con cómo lo vamos a fortalecer; pero es algo que hablaremos en otro momento”, agregó la funcionaria.

Se busca fortalecer trabajo y permanencia de empleados: Sheinbaum

Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que muchos trabajadores están contratados por honorarios, por lo cual se está buscando la manera de fortalecer el trabajo y su permanencia en el empleo.

“Ahora tenemos la Cineteca de Chapultepec, entonces tiene que haber suficientes trabajadores. Todo esto tiene que revisarse con Hacienda para ver que haya los recursos suficientes”, puntualizó.

