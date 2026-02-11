¿A Qué Hora Compite Donovan Carrillo en la Final de Patinaje Artístico de los Juegos Olímpicos?

La gran final de Patinaje Artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, se lleva a cabo este viernes 13 de febrero. Los mejores 24 patinadores del Programa Corto se clasificaron al Programa Libre, en el cual se definirá a los medallistas de esta disciplina. México tiene representación con la presencia de Donovan Carrillo, quien por segunda edición consecutiva de la justa invernal, estará en la final. Si bien es cierto que el mexicano no es de los favoritos para llevarse una presea, la afición mexicana ha mostrado su apoyo hacia el patinador de manera incondicional, pues está consolidado como una de las grandes figuras del deporte en nuestro país.

Donovan Carrillo obtuvo una puntuación de 75.56 en el Programa Corto, la cual le permitió terminar en el lugar 23 y con ello avanzar a la final. Al igual que en la primera prueba, los patinadores saldrán de menor a mayor con respecto a su calificación, por lo que el mexicano será el segundo patinador en presentar su rutina. Al finalizar el Programa Libre se sabrá en qué lugar termina Donovan y quiénes se alzarán con las medallas.

¿A qué hora compite Donovan Carrillo este viernes 13 de febrero en la final de Patinaje Artístico?

La final del Patinaje Artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, está programada para comenzar a las 12:00 pm (tiempo del centro de México). Donovan Carrillo será el segundo patinador en salir a presentar su rutina sobre la pista de hielo y buscará mejorar lo hecho hace cuatro años en Beijing 2022, cuando terminó en el 21º lugar de la disciplina.

En total, en el Programa Libre, competirán 24 patinadores incluyendo al vigente bicampeón mundial, el estadounidense Ilia Malinin, quien llega como el máximo favorito para llevarse la medalla de oro. En ese sentido, Malinin ha deslumbrado al mundo entero durante esta justa olímpica, pues realizó el primer backflip (mortal hacia atrás) legal en el patinaje artístico en 50 años, pues la maniobra estuvo prohibida luego de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1976. El atleta estadounidense ya realizó esta acrobacia en dos ocasiones durante Milano Cortina y se espera que lo haga una vez más durante la final de patinaje artístico.

