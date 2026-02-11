¿América vs Olimpia Pasa por un Canal Gratis Hoy? Así Puedes Ver el Partido de Concachampions

Se termina la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup (Copa de Campeones) y si aún no sabes a qué hora juega el América vs Olimpia ni dónde ver el partido de vuelta hoy, acá te decimos dónde ver el duelo en México y qué canal de TUDN pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Concachampions 2026.

El América vs Olimpia de ida de Concachampions tuvo goles y emociones. Cuando parecía que el equipo de André Jardine se tenía que conformar con el empate, un gol de último minuto cambió todo. Para que no te pierdas el partido de vuelta, en una nota ya te dejamos el horario en que dará inicio el encuentro.

¿A qué hora juega el América vs Olimpia hoy por la Concachampions 2026?

El juego de vuelta del América contra el Olimpia ya tiene horario definido. El partido se juega a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 11 de febrero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la CDMX.

Para este partido, André Jardine ya va a poder contar con la participación de todo el plantel, salvo los dos último refuerzos, Vinícius Lima y Thiago Espinosa. Quien sí puede ver minutos es Raphael Veiga, quien ya jugó en la victoria azulcrema frente a Rayados de Monterrey, por la Liga MX.

¿El partido América vs Olimpia se puede ver gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el América vs Olimpia, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Olimpia vs América en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

¿En qué canal de TUDN se transmite el Olimpia vs América?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido del América contra el Olimpia, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solo para territorio estadounidense.

¿Dónde ver América vs Olimpia en vivo online gratis?

Si no tienes forma de mirar el partido del América vs Olimpia este miércoles 11 de febrero, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego de vuelta por la primera ronda de la CONCACAF Concachampions 2026.

