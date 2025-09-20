Jornada sabatina gris para los futbolistas mexicanos en Europa

La legión mexicana en el viejo continente tuvo actividad este sábado 20 de septiembre, pero el saldo fue poco favorable para los futbolistas aztecas. Ninguno logró destacarse de manera determinante en sus respectivos equipos, fallando oportunidades claras, amonestaciones tempranas o derrotas que empañaron su jornada.

Entre los nombres más representativos, Santiago Giménez vio frustrada una clara oportunidad con el Milán, mientras que Johan Vásquez no pudo evitar la derrota del Genoa, pese a jugar todo el partido como capitán. En tanto César Huerta y César Montes tuvieron participación, pero sus actuaciones no lograron inclinar la balanza a favor de sus equipos.

Video: Alberto Lati Asegura que Santi Giménez Quería Competir

Actividad de mexicanos en Europa hoy

Santiago Giménez fue titular en la victoria del Milán como visitante 3-0 ante Udinese. El delantero tuvo una clara oportunidad al minuto 19' en un mano a mano que no pudo concretar para posteriormente salir de cambio al 62’. La figura del partido fue el estadounidense Christian Pulisic, con doblete, asistencia y un juego para remarcar.

En Inglaterra, en duelo correspondiente a la jornada 5 de la Premier League, Raúl Jiménez inició en la banca en el triunfo del Fulham 3-1 sobre el Brentford. El "lobo de Tepeji” ingresó al minuto 80’ con los tres puntos en la bolsa para los dirigidos por el estratega portugués Marco Silva.

Por su parte, Johan Vásquez disputó todo el encuentro en la derrota del Genoa 2-1 ante Bologna. El defensor central jugó como capitán, aunque para su infortunio le ganaron la posición en la jugada del gol del empate de la oncena 'rossoblue'.

En Bélgica, la jornada 8 fue testigo de la participación de César Huerta. El “Chino”, arrancó como titular en el duelo entre el Anderlecht y el Antwerp, recibió tarjeta amarilla al minuto 52' y fue sustituido al 84’. El encuentro terminó sin goles, y con este resultado el equipo del canterano rojiblanco se ubicó en la quinta posición del certamen con 11 puntos.

Finalmente, en Rusia, el central César Montes completó los 90 minutos con el Lokomotiv de Moscú en el empate 1-1 frente al Dynamo Majachkalá, donde fue amonestado al minuto 4. El gol del conjunto local cayó en tiempo agregado, dejando escapar la victoria para el Lokomotiv.

