Liga MX Anuncia Calendario Para el Clausura 2026, Estos Son los Partidos Más Destacados
N+
El Torneo Clausura 2026 tendrá algunas modificaciones en su calendario debido al Mundial 2026
COMPARTE:
Toluca se coronó bicampeón del futbol mexicano hace menos de 24 horas y la Liga MX ya dio a conocer el calendario oficial de cara al próximo torneo. Los vigentes monarcas comenzarán la defensa de su título en el mes de enero en lo que será un torneo más corto de lo acostumbrado, esto debido a que en el Clausura 2026 no se jugará la fase del Play-In y la Liguilla comenzará directamente en la ronda de los Cuartos de Final.
Noticia relacionada: ¡Toluca es Bicampeón de la Liga MX! Los Diablos Ganan en Agónica Tanda de Penales
Otro detalle a tener en cuenta es que habrá tres "jornadas dobles", además de que diversos clubes mexicanos tendrán participación en la CONCACAF Champions Cup, torneo que otorga un boleto al Mundial de Clubes del 2029. De igual forma, el calendario de la Liga MX contempla los parones internacionales y los partidos amistosos de la Selección Mexicana durante el primer semestre del próximo año.
Los partidos más importantes del Clausura 2026
Acá te dejamos una lista de los partidos clave que habrá durante el Torneo Clausura 2026, para que sepas cuándo y a qué hora se van a llevar a cabo.
- Jornada 1 | Tijuana vs América | Viernes 9 de enero | 21:00 horas (Primer partido del torneo)
- Jornada 1 | Monterrey vs Toluca | Sábado 10 de enero | 21:00 horas (Debut del campeón)
- Jornada 3 | Tigres vs Toluca | Sábado 17 de enero | 19:00 horas (Primer enfrentamiento entre ambos luego de la Final del Apertura 2025)
- Jornada 5 | Toluca vs Cruz Azul | Sábado 7 de febrero | 17:00 horas
- Jornada 5 | América vs Monterrey | Sábado 7 de febrero | 21:00 horas
- Jornada 6 | Chivas vs América | Sábado 14 de febrero | 21:00 horas (Clásico Nacional)
- Jornada 6 | Cruz Azul vs Tigres | Domingo 15 de febrero | 19:00 horas
- Jornada 7 | Cruz Azul vs Chivas | Sábado 21 de febrero | 21:00 horas
- Jornada 7 | Pumas vs Monterrey | Domingo 22 de febrero | 17:00 horas
- Jornada 8 | Toluca vs Chivas | Sábado 28 de febrero | 17:00 horas
- Jornada 8 | Monterrey vs Cruz Azul | Sábado 28 de febrero | 19:00 horas
- Jornada 8 | América vs Tigres | Sábado 28 de febrero | 21:00 horas
- Jornada 9 | Pumas vs Toluca | Martes 4 de marzo | 21:00 horas
- Jornada 10 | Atlas vs Chivas | Sábado 7 de marzo | 19:00 horas (Clásico Tapatío)
- Jornada 10 | Tigres vs Monterrey | Sábado 7 de marzo | 21:00 horas (Clásico Regio)
- Jornada 11 | Pumas vs Cruz Azul | Sábado 14 de marzo | 21:00 horas
- Jornada 12 | Pumas vs América | Sábado 21 de marzo | 21:00 horas (Clásico Capitalino)
- Jornada 13 | Chivas vs Pumas | Domingo 5 de abril | 20:00 horas
- Jornada 14 | Tigres vs Chivas | Sábado 11 de abril | 17:00 horas
- Jornada 14 | América vs Cruz Azul | Sábado 11 de abril | 21:00 horas (Clásico Joven)
- Jornada 15 | América vs Toluca | Sábado 15 de abril | 21:00 horas
- Jornada 17 | Cruz Azul vs Necaxa | Domingo 26 de abril | 19:00 horas (Último partido de la fase regular)
Fechas para la Liguilla del Clausura 2026
La Liga MX también tiene ya definidas las fechas en las que se jugará la Liguilla del Torneo Clausura 2026, incluyendo la gran final.
- Cuartos de Final | Partidos de Ida | 2 y 3 de mayo
- Cuartos de Final | Partidos de Vuelta | 9 y 10 de mayo
- Semifinales | Partidos de Ida | 13 y 14 de mayo
- Semifinales | Partidos de Vuelta | 16 y 17 de mayo
- Final | Partido de Ida | 21 de mayo
- Final | Partido de Vuelta | 24 de mayo
Aqui te dejamos el calendario completo para el Clausura 2026:
Año nuevo, torneo nuevo y calendario nuevo cortesía de @CharlyFutbol... 🤩🙌📅— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025
¡Fechas horarios y sedes oficiales para el Clausura 2026!
Todo listo ya aquí ➡️ https://t.co/ed5eUBU9MJ#LaLigaDeLaAfición #CL26 pic.twitter.com/LfC5hvzC1f
Noticias recomendadas: