¿Qué Selecciones Pueden Clasificar al Mundial 2026 en la Fecha FIFA de Octubre?

Poco a poco se van conociendo más y más invitados para la próxima Copa del Mundo, la cual será la más grande de la historia en términos de selecciones asistentes. Durante la Fecha FIFA de octubre, varios combinados nacionales alrededor del mundo podrían asegurar su boleto para el Mundial 2026 y aquí te decimos cuáles son y qué necesitan para lograrlo.

Recordemos que el sorteo para la Fase de Grupos del Mundial se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos. De momento son 19 las selecciones que ya tienen un lugar asegurado en la justa mundialista, 16 de las cuales lo consiguieron por la vía de las Eliminatorias, pues los países anfitriones se clasificaron sin la necesidad de jugar.

¿Qué países pueden clasificar al Mundial 2026 en la Fecha FIFA de Octubre?

África

Argelia : Necesita vencer a Somalia o que Uganda y Mozambique no ganen sus respectivos partidos

: Necesita vencer a Somalia o que Uganda y Mozambique no ganen sus respectivos partidos Cabo Verde : Requiere de un triunfo sobre Eswatini

: Requiere de un triunfo sobre Eswatini Costa de Marfil : Tiene que ganarle a Seychelles y que Gambia derrote a Gabón

: Tiene que ganarle a Seychelles y que Gambia derrote a Gabón Ghana : Necesita la combinación entre vencer a la República Centroafricana y que Madagascar no le gane a Comoros

: Necesita la combinación entre vencer a la República Centroafricana y que Madagascar no le gane a Comoros Senegal: Tiene que vence a Sudán del Sur y esperar a que la República Democrática del Congo no venza a Togo

Europa* (Todas las selecciones con posibilidades matemáticas de clasificar en octubre, dependen de combinaciones de resultados en sus respectivos grupos)

Francia : Vencer a Azerbaiyán e Islandia

: Vencer a Azerbaiyán e Islandia Croacia : Derrotar a República Checa y a Gibraltar

: Derrotar a República Checa y a Gibraltar Suiza : Ganarle a Irlanda del Norte y Luxemburgo

: Ganarle a Irlanda del Norte y Luxemburgo Eslovaquia : Obtener triunfos ante Suecia y Eslovenia

: Obtener triunfos ante Suecia y Eslovenia Inglaterra : Superar a Letonia

: Superar a Letonia Noruega : Vencer a la selección de Israel

: Vencer a la selección de Israel España : Ganarle a Georgia y Bulgaria

: Ganarle a Georgia y Bulgaria Portugal: Obtener victorias ante Irlanda y Hungría

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe

Honduras : Necesita vencer a Costa Rica y Haití, pero también necesita que se den empates en otros partidos de su grupo

: Necesita vencer a Costa Rica y Haití, pero también necesita que se den empates en otros partidos de su grupo Jamaica: Requiere de obtener triunfos ante Curazao y Bermudas, pero a su vez necesita que Trinidad y Tobago empate contra esas mismas dos selecciones

¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial 2026?

México (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

Japón

Irán

Uzbekistan

Jordania

Corea del Sur

Australia

Nueva Zelanda

Argentina

Ecuador

Uruguay

Brasil

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

