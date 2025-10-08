¿Qué Selecciones Pueden Clasificar al Mundial 2026 en la Fecha FIFA de Octubre?
El Mundial de 2026 contará con 48 selecciones, siendo esta la mayor cantidad de equipos en la historia del certamen.
Poco a poco se van conociendo más y más invitados para la próxima Copa del Mundo, la cual será la más grande de la historia en términos de selecciones asistentes. Durante la Fecha FIFA de octubre, varios combinados nacionales alrededor del mundo podrían asegurar su boleto para el Mundial 2026 y aquí te decimos cuáles son y qué necesitan para lograrlo.
Recordemos que el sorteo para la Fase de Grupos del Mundial se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos. De momento son 19 las selecciones que ya tienen un lugar asegurado en la justa mundialista, 16 de las cuales lo consiguieron por la vía de las Eliminatorias, pues los países anfitriones se clasificaron sin la necesidad de jugar.
¿Qué países pueden clasificar al Mundial 2026 en la Fecha FIFA de Octubre?
África
- Argelia: Necesita vencer a Somalia o que Uganda y Mozambique no ganen sus respectivos partidos
- Cabo Verde: Requiere de un triunfo sobre Eswatini
- Costa de Marfil: Tiene que ganarle a Seychelles y que Gambia derrote a Gabón
- Ghana: Necesita la combinación entre vencer a la República Centroafricana y que Madagascar no le gane a Comoros
- Senegal: Tiene que vence a Sudán del Sur y esperar a que la República Democrática del Congo no venza a Togo
Europa* (Todas las selecciones con posibilidades matemáticas de clasificar en octubre, dependen de combinaciones de resultados en sus respectivos grupos)
- Francia: Vencer a Azerbaiyán e Islandia
- Croacia: Derrotar a República Checa y a Gibraltar
- Suiza: Ganarle a Irlanda del Norte y Luxemburgo
- Eslovaquia: Obtener triunfos ante Suecia y Eslovenia
- Inglaterra: Superar a Letonia
- Noruega: Vencer a la selección de Israel
- España: Ganarle a Georgia y Bulgaria
- Portugal: Obtener victorias ante Irlanda y Hungría
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe
- Honduras: Necesita vencer a Costa Rica y Haití, pero también necesita que se den empates en otros partidos de su grupo
- Jamaica: Requiere de obtener triunfos ante Curazao y Bermudas, pero a su vez necesita que Trinidad y Tobago empate contra esas mismas dos selecciones
¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial 2026?
- México (anfitrión)
- Estados Unidos (anfitrión)
- Canadá (anfitrión)
- Japón
- Irán
- Uzbekistan
- Jordania
- Corea del Sur
- Australia
- Nueva Zelanda
- Argentina
- Ecuador
- Uruguay
- Brasil
- Colombia
- Paraguay
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
