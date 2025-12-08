Condenan a 4 Años de Cárcel a Mujer que Extorsionó a Son Heung-min, Delantero de Corea del Sur

Una mujer recibió este lunes 8 de diciembre una condena de cuatro años de cárcel por extorsionar a la estrella del futbol de Corea del Sur, Son Heung-min, afirmando que era la madre de su hijo.

La mujer surcoreana, de apellido Yang, extorsionó 300 millones de wones, unos 200 mil dólares, de Son el año pasado tras enviarle imágenes de ultrasonido de un feto con la amenaza de hacerlo público.

Supuestamente, gastó el dinero en artículos de lujo antes de que ella y su cómplice, de apellido Yong, intentaran extorsionar otros 70 millones de wones de la figura del Los Angeles FC.

Son los denunció a la policía, lo que condujo a su arresto e imputación.

La Corte del Distrito Central de Seúl sentenció a Yang a cuatro años de cárcel por chantaje, según la televisión local.

Su cómplice Yong, con quien habría tenido una relación sentimental, fue sentenciado a dos años de cárcel por tentativa de chantaje, indicó la agencia noticiosa Yonhap. Ambos permanecen en custodia desde mayo.

¿Cómo se decidió la condena?

El juez Im Jeong-bin declaró este lunes que Yang tomó "acciones extremas" para mancillar la reputación de Son.

"No se limitó a simples amenazas o demandas de dinero, fue más allá al tomar acciones como informar a la prensa y agencias de publicidad, explotar la condición de Son como figura pública", dijo el juez, citado por Yonhap.

(Son) sufrió considerables problemas psicológicos como consecuencia de que el caso se volvió público

El Tribunal del Distrito Central de Seúl dijo este lunes que Yang "mintió" a Son, aunque no había confirmado quién era el padre del bebé que estaba esperando.

Añadió que Yang negó los cargos de extorsión e intento de extorsión. Yong fue sentenciado a menos años, debido a que confesó.

El capitán de la selección surcoreana asistió a una sesión cerrada del juicio y declaró en noviembre como testigo, según la prensa local.

No quedó claro si Yang realmente llegó a estar embarazada con un hijo del futbolista de 33 años y exfigura del Tottenham inglés.

Son, de 33 años, es uno de los mejores jugadores de Asia. Después de una década en el Tottenham Hotspur de la Premier League, la estrella surcoreana se unió a LAFC en agosto.

Cabe recordar que la Selección Mexicana y Corea del Sur, liderada por Son Heung-min, comparten grupo en el Mundial 2026, así que se enfrentarán el jueves 18 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara.

