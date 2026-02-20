¿Cruz Azul vs Chivas Pasa por un Canal Gratis Mañana? Dónde Ver Partido En Vivo por TV y Online

Dos de los equipos en mejor forma del futbol mexicano se enfrentan este sábado y si aún no sabes a qué hora juega Cruz Azul vs Chivas ni dónde ver el partido mañana, acá te decimos si algún canal pasa la transmisión del partido en vivo gratis por TV u online, por la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026.

Al tratarse del partido más atractivo de la jornada, en una nota ya te dimos algunos detalles para que puedas ver el Cruz Azul vs Guadalajara en vivo este sábado 21 de febrero 2026, pues se trata de los equipos que acaparan la parte alta de la Tabla General de la Liga MX.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Chivas por la Jornada 7 de la Liga MX 2026?

El juego del Guadalajara contra Cruz Azul ya tiene horario definido. El partido se juega a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 21 de febrero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla.

De momento, las Chivas de Milito marchan con paso perfecto y con la confianza a tope, luego de vencer al América en el Clásico Nacional. Por otro lado, la Máquina de Larcamón empieza a enracharse y el pasado fin de semana consiguieron un triunfo muy importante frente a Tigres, uno de los equipos contendientes al título en este semestre.

¿El partido Cruz Azul vs Chivas se puede ver gratis?

Para todos los aficionados que desean ver la transmisión del Cruz Azul vs Guadalajara en vivo, les informamos que el Canal 5 va a pasar el partido gratis por TV abierta.

Además de la televisión, el partido entre el Rebaño y la Máquina también se puede ver en vivo online por ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción para disfrutar de todo su contenido deportivo.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Chivas en vivo online gratis?

Si estás fuera de casa o simplemente no tienes dónde ver la transmisión del Cruz Azul vs Chivas en vivo, aquí en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis, para que cheques cómo va el marcador al momento del partido de la Jornada 7 de la Liga MX 2026.

