¿El Cruz Azul vs Flamengo Pasa Gratis por TV en México? Transmisión del Derbi de las Américas

El Derbi de las Américas, Cruz Azul vs Flamengo, se jugará este miércoles 10 de diciembre, como parte de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, y si no sabes dónde ver el partido, acá te decimos si pasa gratis por TV Abierta en México.

Luego de la eliminación en las Semifinales de la Liga MX, Cruz Azul tendrá que recuperarse rápido para enfrentar al recién ganador de la Copa Libertadores de la CONMEBOL, el Flamengo, en el Estadio Áhmad bin Ali, Rayán, en Catar.

La Máquina consiguió su pase a este torneo de la FIFA, luego de vencer al Vancouver Whitecaps en la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como Concachampions 2025, victoria que también le dio el pase al próximo Mundial de Clubes, que se jugará en 2029.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Flamengo?

El equipo de Nicolás Larcamón llega al Derbi de las Américas luego de caer ante Tigres en las Semifinales de la Liga MX, además de que tiene las bajas del portero Kevin Mier, el centrocampista Andrés Montana y Jesús Orozco Chiquete.

Noticia relacionada. Horarios de la Final de Liga MX 2025: ¿Cuándo y A Qué Hora Juegan Toluca vs Tigres?

Por otra parte, el Flamengo llega al partido contra Cruz Azul en Catar tras conseguir el título de liga nacional, su tercer campeonato de la Serie A de Brasil en los últimos siete cursos y contará con sus estrellas como lo son Giorgian de Arrascaeta, Leo Pereira, Alex Sandro, Samuel Lino y Jorge Carrascal.

¿A qué hora es en México el Cruz Azul vs Flamengo?

El horario en México del partido, llamado por la FIFA como el Derbi de las Américas, está programado para las 11 de la mañana de este miércoles 10 de diciembre de 2025, por lo

El ganador del partido entre Cruz Azul y Flamengo se medirá al Pyramids FC en la Copa Challenger de la FIFA el 13 de diciembre de 2025. El equipo egipcio es el campeón africano y eliminó al Auckland City y Al Ahli FC.

Noticia relacionada. Copa Intercontinental 2025: Partido contra Cruz Azul Será Muy Difícil, Dice Técnico del Flamengo

Por su parte, el PSG ya espera a su rival en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, que se jugará el próximo 17 de diciembre.

¿El Cruz Azul vs Flamengo pasa gratis por TV?

El partido Cruz Azul vs Flamengo no contará con transmisión por TV abierta en México, sin embargo puedes ver el encuentro online y en vivo a través de la plataforma gratis FIFA+, servicio de streaming que ofrece partidos en directo de ligas de todo el mundo.

También podrás seguir las mejores acciones y últimas noticias del Derbi de las Américas en el LIVEBLOG de N+, además de que te daremos el resultado del partido al momento para que cuentes con la mejor información.

Historias recomendadas