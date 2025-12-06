Inter Miami y Messi se Coronan Campeones de la MLS: ¿Cómo Quedó el Resultado?

El Inter Miami, donde milita el astro argentino Lionel Messi, se proclamó campeón de su primera MLS tras ganar por marcador de 3-1 a los Vancouver Whitecaps en la final, con goles del colombiano Édier Ocampo, en propia meta, y de los argentinos Rodrigo de Paul y Tadeo Allende.

El partido comenzó favorablemente para Miami con un autogol de Édier Ocampo al minuto 8 tras una jugada iniciada por Messi. Aunque Vancouver reaccionó y generó mucho peligro, el portero Rocco Ríos mantuvo con vida al Inter con varias atajadas importantes en la primera mitad.

Los canadienses igualaron al minuto 60 gracias a Ali Ahmed, pero cuando mejor jugaban, Messi recuperó un balón en zona peligrosa y asistió a Rodrigo de Paul para el 2-1. Ese golpe apagó al Vancouver, que ya no logró recuperar el dominio del encuentro.

Miami coronó el proyecto encabezado por David Beckham y los hermanos Mas

En el tiempo añadido, Messi volvió a aparecer para asistir ahora a Tadeo Allende, quien selló el 3-1 definitivo. Con una afición volcada y un cierre emotivo, Miami coronó el proyecto encabezado por David Beckham y los hermanos Mas, logrando el mayor éxito deportivo desde su fundación.

