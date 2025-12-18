¿Dónde Jugaban Beisbolistas que Iban en Avioneta que se Desplomó en Toluca? Liga Publica Mensaje

El pasado 15 de diciembre, una avioneta se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, dejando 10 personas fallecidas (incluidos tres menores de edad) entre quienes, de acuerdo con una esquela publicada por la Liga Única de Béisbol de Azcapotzalco, se encontraban beisbolistas pertenecientes a dicha liga.

Los beisbolistas pertenecían al equipo llamado Sultanes de Azcapotzalco, mismo que apenas un día antes del siniestro, salió campeón de la liga. A través de redes sociales, se informó sobre el fallecimiento de los atletas y de varios miembros de sus familias.

"La Liga Única de Béisbol de Azcapotzalco se une a la pena que embarga a las familias Gómez Soriano, Gómez Ruiz y Gómez Buenfil", se lee en el comunicado de la competición.

Algunos equipos de la Liga Única de Béisbol de Azcapotzalco se unieron a los mensajes, lamentando la pérdida de sus compañeros de profesión.

¿Quiénes eran los beisbolistas que fallecieron en el accidente aéreo en Toluca?

La Liga Única de Béisbol de Azcapotzalco dio a conocer ocho nombres de las personas que viajaban a bordo de la avioneta que se desplomó el pasado 15 de diciembre en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Raúl Gómez Ruiz

Raúl Gómez Buenfil

Olga Janine Buenfil Cardone

Ilse Lizeth Hernández Téllez

Gustavo Palomino Olet

Ximena (menor de edad)

Raúl (menor de edad)

Natalia (menor de edad)

En el accidente también fallecieron el piloto Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años de edad, así como el copiloto Walding Sánchez Manzano, de 72 años.

