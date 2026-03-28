¿Atlas vs Chivas Pasa por un Canal Gratis Mañana? Horario y Dónde Ver En Vivo el Clásico Tapatío

Se viene una nueva edición del Clásico Tapatío y si aún no sabes a qué hora juegan las Chivas vs Atlas ni dónde ver el partido amistoso mañana domingo 29 de marzo 2026, acá te decimos si algún canal pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV o de forma online.

El partido que nadie se quiere perder este fin de semana es el México vs Portugal, por eso en una nota ya te dejamos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del juego y el motivo por el que Cristiano Ronaldo no juega este sábado en la cancha del Estadio Banorte.

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¿A qué hora juega Chivas vs Atlas su partido amistoso hoy 29 de marzo 2026?

El partido del Atlas contra el Guadalajara ya tienen horario definido. El encuentro se juega a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 29 de marzo. Dicho compromiso se va a realizar en el BMO Stadium, en California, Estados Unidos.

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Para este Clásico Tapatío de carácter amistoso, el Guadalajara no va a poder contar con varios de sus principales jugadores. Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Armando González y Richard Ledezma se encuentran convocados con México para los juegos contra Portugal y Bélgica.

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¿El partido Atlas vs Chivas se puede ver por un canal en vivo gratis?

Lamentablemente ningún canal de TV va a pasar la transmisión del Atlas vs Guadalajara en vivo gratis, ya que la única opción para mirar el encuentro varonil y femenil es por TUDN, señal que solamente se encuentra disponible al contratar un servicio de TV de paga, como Izzi.

¿Dónde ver Atlas vs Chivas en vivo online?

El Clásico Tapatío de este domingo 29 de marzo 2026 se va a poder ver en vivo online a través de ViX Premium en todo México, app de streaming que requiere de suscripción.

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Aunque las bajas pueden afectar en el espectáculo, miles de aficionados querrán ver el Atlas vs Chivas en vivo este 29 de marzo 2026, sobre todo porque el Guadalajara es el actual líder de la Liga MX y muchos querrán ver el equipo que va a presentar Gabriel Milito sin los seleccionados, algo que puede presentarse durante la Liguilla del Torneo Clausura.

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