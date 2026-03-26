¿Ya Quedó Definido el Grupo de México en Mundial 2026? Estas 2 Selecciones Juegan Repechaje UEFA

Este jueves conocimos los primeros resultados del repechaje de la UEFA y debido a la confusión que esto puede causar, acá te decimos si ya quedó definido el grupo de México en el Mundial 2026 y cuáles son las dos selecciones europeas que se enfrentarán para ser el último rival de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos de la justa mundialista.

Este jueves 26 de marzo se llevaron a cabos los primeros partidos de los repechajes mundialistas. Y en México se llevan a cabo dos encuentros, por eso en una nota te dimos todos los detalles del Bolivia vs Surinam, que se juega en el Estadio BBVA de Monterrey el minuto a minuto online gratis el juego.

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¿Ya quedó definido el grupo de México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre se ubica en el Grupo A del Mundial 2026, el cual está conformado por las siguientes selecciones:

México (CONCACAF).

Sudáfrica (CAF).

Corea del Sur (AFC).

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Aún falta por saber quién será el último rival de México en la Fase de Grupos del Mundial. Lo único seguro es que será una selección europea que actualmente juega el repechaje UEFA, en la Fecha FIFA de marzo 2026.

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¿Qué selecciones UEFA juegan por ser el último rival de México en el Mundial 2026?

La cuarta selección que va a integrar el Grupo A de la Copa del Mundo 2026 saldrá del partido de repechaje Dinamarca vs República Checa, el cual se disputará el próximo martes 31 de marzo.

Esto quiere decir que de Dinamarca o Chequia saldrá el tercer rival de México en la Fase de Grupos del Mundial, partido que está programado para jugarse el 24 de junio 2026, en el Estadio Banorte de la CDMX.

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Para que se defina el grupo de México en el Mundial 2026 es importante aclarar que Dinamarca y Chequia deben ganar el partido de repechaje de la UEFA. En caso de empate en el tiempo regular, se jugarán tiempos extra o penales, hasta definir a un ganador.

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