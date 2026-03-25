¿Qué Partidos de Repechaje para el Mundial 2026 Se Juegan en México? Horario y Dónde Ver En Vivo

Este jueves inician los partidos de repechaje para próximo el Mundial de futbol y si aún no sabes nada al respecto, acá te decimos cuáles se juegan en México el 26 y 31 de marzo 2026, a qué hora son y donde ver la transmisión en vivo por TV y online de cada ronda clasificatoria de la repesca mundialista.

Debido a que selecciones como la de Italia se juegan su boleto en los repechajes mundialistas de la Fecha FIFA de marzo, en una nota ya te mostramos las fechas y horarios de la repesca en Europa para el Mundial 2026. Además, te contamos todos los detalles del partidos que se va a realiza en el Estadio BBVA de Monterrey, con la hora y dónde ver el Bolivia vs Surinam este jueves.

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¿Qué partidos del repechaje Mundial 2026 se juegan en México hoy 26 y el 31 de marzo?

Los partidos que se juegan en México son los del repechaje Intercontinental, un minitorneo en el que participan selecciones de Sudamérica, Concacaf, Asia, África y Oceanía. En total se llevarán a cabo cuatro juegos en México, dos en el Estadio Akron, de Guadalajara y dos más en el Estadio BBVA de Monterrey.

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Primero se disputan dos semifinales. Luego, los ganadores de cada juego enfrentarán a Irak y la República Democrática del Congo y de ahí saldrán los dos boletos para la Copa del Mundo que otorga la repesca intercontinental. Los partidos se realizan en territorio nacional son los siguientes:

Nueva Caledonia vs Jamaica : Se juega el jueves 26 de marzo 2026, en el Estadio Akron.

: Se juega el jueves 26 de marzo 2026, en el Estadio Akron. Bolivia vs Surinam : Se juega el jueves 26 de marzo 2026, en el Estadio BBVA.

: Se juega el jueves 26 de marzo 2026, en el Estadio BBVA. República Democrática del Congo vs Jamaica o Nueva Caledonia : Se juega el martes 31 de marzo, en el Estadio Akron.

: Se juega el martes 31 de marzo, en el Estadio Akron. Irak vs Bolivia o Surinam: Se realiza el martes 31 de marzo 2026, en el Estadio BBVA.

¿A qué hora se juegan los repechajes mundialistas 2026?

Los cuatro partidos se futbol que se juegan en México por el repechaje ya tienen horarios definidos. Todos se llevan a cabo durante la tarde del jueves 26 y el martes 31 de marzo 2026:

Bolivia vs Surinam: Empieza a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) del jueves 26 de marzo 2026. Nueva Caledonia vs Jamaica: Inicia a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) del jueves 26 de marzo 2026. República Democrática del Congo vs Jamaica o Nueva Caledonia: Se juega a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) del martes 31 de marzo 2026. Irak vs Bolivia o Surinam: El partido es a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) del martes 31 de marzo 2026.

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¿Dónde ver partidos de repechaje Mundial 2026?

Los cuatro partidos se van a poder ver en vivo por TUDN en México, señal disponible para la TV restringida de paga en nuestro país. Vía online, los juegos de la repesca mundialista van a estar disponibles a través de la app de ViX Premium, que requiere de suscripción.

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Con toda esta información, ahora ya sabes qué partidos del repechaje para el Mundial 2026 se juegan en México en donde verlos en vivo por TV y de forma online. De igual forma, en N+ te traeremos todos los detalles y resultados de la repesca mundialista.

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