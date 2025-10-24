¿Dónde Ver Práctica 3 y Clasificación del GP de México 2025? Canal de Transmisión de la F1

Ya comenzó el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1, y aquellos que no puedan asistir al Autódromo Hermanos Rodríguez podrán seguir las acciones por TV abierta, y acá te decimos dónde ver la práctica 3 y la clasificación en vivo.

Luego de un año de espera, los aficionados mexicanos de la F1 volverán a escuchar el rugir de los motores y, para que no te pierdas ninguna acción del GP México 2025, en una nota te traemos los horarios del segundo día y la guía con todo lo que debes de saber.

Fechas del F1 GP México 2025

Las acciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX se vivirán del viernes 24 al domingo 26 de octubre, iniciando con las prácticas libres y terminando con la gran carrera. Estas son las fechas del Gran Premio de México F1:

Práctica 1 - Viernes 24 de octubre

- Viernes 24 de octubre Práctica 2 - Viernes 24 de octubre

- Viernes 24 de octubre Práctica 3 - Sábado 25 de octubre

- Sábado 25 de octubre Calificación - Sábado 25 de octubre

- Sábado 25 de octubre Carrera - Domingo 26 de octubre

LIVEBLOG: Sigue Aquí En Vivo las Últimas Noticias del Gran Premio de México 2025

Video. Exclusiva N+ con ‘Checo’ Pérez: ¿Por Qué Decidió Regresar a la F1 y Qué Vio en Cadillac?

Transmisión del F1 Gran Premio de México 2025

Todas las carreras del GP de México 2025, desde las prácticas libres, la clasificación y la carrera, serán transmitidas por TV abierta, a través de los distintos canales de Televisa, por lo que los aficionados cuentan con una gran opción para ver las acciones acompañados de los mejores analistas y comentaristas de TUDN.

¿En qué canal pasan la Práctica 3 del GP México 2025?

La última práctica libre del Gran Premio de México la podrás ver en vivo en el Canal 9 el sábado 25 de octubre y será en esta sesión en la que las escuderías busquen el mejor rendimiento de los vehículos, mientras que los pilotos terminarán por familiarizarse con la pista y el comportamiento de su coche en el Autódromo Hermanos Rodríguez previo a la clasificación.

Noticia relacionada. Gran Premio de México Fórmula 1: Cierres y Alternativas Viales en CDMX para la Carrera 2025

La transmisión de la práctica 3 comenzará a partir de las 11:25 am, tiempo del centro de México, y tendrá una duración de una hora, por lo que terminará a las 12:30 pm, horas antes de la clasificación.

¿En qué canal transmiten la qualy del GP México 2025?

La clasificación del Gran Premio de México de F1 2025 la podrás ver en el Canal 5 en vivo este sábado 25 de octubre para seguir la emoción de la definición de la formación de la parrilla rumbo a la carrera del domingo.

Video. Gran Premio de México F1 2025: La Emoción Inunda el Paddock en el Autódromo, Así Luce

La transmisión de la qualy del GP México comenzará a partir de las 2:55 pm, tiempo del centro de México, y tendrá una duración de una hora, por lo que terminará a las 4 pm, se conocerá quién ganó la pole position.

