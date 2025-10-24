Horarios GP México 2025: ¿A Qué Hora Es Práctica 3 y Clasificación F1 el Sábado 25 de Octubre?

Arrancó la emoción del Gran Premio de Fórmula 1 en México y para que no te pierdas ninguna carrera, acá te traemos la agenda con horarios del segundo día del GP en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el que se vivirá la Práctica 3 y la Clasificación este sábado 25 de octubre 2025.

Los motores de F1 volvieron a rugir en la CDMX con la realización de las prácticas libres 1 y 2 este viernes, y en caso de que planees asistir al GP México 2025, en una nota te traemos la guía con todo lo que debes de saber, y cómo llegar en transporte público al AHR.

¿A qué hora es la práctica 3 del Gran Premio México 2025?

La tercera práctica libre del F1 GP México 2025 se realizará este sábado 25 de octubre a las 11:30 am, hora del centro del país, y tendrá una duración de una hora, por lo que terminará a las 12:30 pm.

Será en esta última sesión de entrenamiento cuando las escuderías busquen el mejor rendimiento de los vehículos, mientras que los pilotos terminarán por familiarizarse con la pista y el comportamiento de su coche en el Autódromo Hermanos Rodríguez previo a la clasificación.

¿A qué hora es la clasificación del GP México 2025?

La Qualy del Gran Premio de México 2025 también se realizará este sábado 25 de octubre y está agendada para iniciar a las 3 pm, tiempo de CDMX, y tendrá una duración de una hora, por lo que terminará a las 4 pm.

En la clasificación se determinará la formación de la parrilla de salida, siendo el piloto más rápido quien consiga la pole position, es decir salir en la primera posición en la gran carrera del GP de México 2025.

¿Dónde ver en vivo la práctica 3 y clasificación del GP México 2025?

Las práctica 3 y la clasificación del Gran Premio de México 2025 las podrás ver completamente gratis pues serán transmitidas por TV abierta en vivo, gracias a que Televisa llegó a un acuerdo con la F1 para pasar las carreras.

La práctica 3 la podrás disfrutar por el Canal 9 a partir de las 11:25 am, mientras que la Qualy se transmitirá por el Canal 5 desde las 2:55 pm, por lo que no hay pretexto para no seguir el GP México 2025.

