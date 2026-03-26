Donovan Carrillo Va a la Final de Patinaje Artístico en el Mundial: ¿Cuándo y A Qué Hora Verlo?
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El mexicano avanzó a la final en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga
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El mexicano Donovan Carrillo logró avanzar a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga, para que no te pierdas su presentación, en N+ te compartimos cuándo y a qué hora verlo.
Su clasificación es en la prueba individual, luego de que quedó en el lugar 14 con 79.65 puntos. El próximo sábado 28 de marzo de 2026 será la final, a las 5:30 horas (tiempo del centro de México).
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Donovan Carrillo también participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, ahora, en su más reciente presentación en el Mundial de Praga fue de los primeros en lograr su pase a la final.
En breve más información.
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