Durante los hechos violentos ocurridos tras el desfile de los campeones Chiefs en Kansas City, donde murió una persona por un tiroteo, videos en redes sociales muestran como un grupo de aficionados de los Jefes persiguen a un presunto sospechoso.

En otra grabación se puede apreciar cuando un grupo de fans hablan con la policía justo después de haber sido ellos quienes detuvieron al sospechoso, y de inmediato detuvieron a la persona. Uno de los aficionados que participó en la captura le relató a uno de los guardianes del orden que al momento de forcejear con el perseguido, se le cayó un arma.

#ChiefsParade incident update: Another video of Kansas PD officers taking a person into custody outside of Union Station following the shooting at Chiefs Super Bowl parade https://t.co/PygIDiaLXz pic.twitter.com/AQ7BoR7qGK