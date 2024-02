Max Verstappen ha atizado nuevamente la polémica entre él y Sergio “Checo” Pérez. Durante una entrevista, el piloto lanzó una indirecta al mexicano al referirse a los conductores que “no aceptan su rol”.

Desde noviembre del 2022 el “Checo” Pérez y Max Verstappen han tenido duras fricciones. Durante el Gran Premio de São Paulo, el conductor neerlandés se rehusó a dejar pasar a su compañero de equipo, pese a que se trataba de una orden directa recibida desde la dirección del equipo Red Bull.

Esta insubordinación impidió que Pérez terminara la carrera en el quinto lugar y desempatara su posición con Leclerc, piloto de Ferrari, en la tabla de puntos. Desde entonces, se han ventilado algunas de las desavenencias entre los pilotos de Red Bull.

Mientras que el jalisciense reclamó que Verstappen le debe sus dos campeonatos, el conductor de 25 años afirmó que él y su familia han sido amenazados en redes sociales y que “no se conoce la historia completa” de sus conflictos con “Checo” Pérez.

Ahora, Verstappen ha lanzado una indirecta contra Pérez durante una entrevista en F1 Talks. En el programa se comentó que Valtteri Bottas, conductor de Mercedes, realizó una gran labor apoyando a Lewis Hamilton.

Fue entonces que intervino Verstappen. Sin decir el nombre de su compañero de equipo, señaló que este “no acepta la realidad”:

Creo que empiezas cada año con una mente fresca, pero después de un par de carreras te das cuenta que no está ocurriendo otra vez y aceptas tu posición. Acabas en el podio, a veces ganas algunas carrera u obtienes la ‘pole’ y aceptas que el tipo a lado tuyo es mejor que tú

El piloto de 25 años añadió que la gente que no “acepta su posición” no dura mucho tiempo. Ante esta declaración, la conductora de F1 Talks le preguntó si se refería a alguien en específico, pero Verstappen lo negó. No obstante, añadió: