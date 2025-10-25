Isaac del Toro gana Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 en Ensenada

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a brillar sobre el asfalto al conquistar este sábado el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025, celebrado en su tierra natal, Ensenada, Baja California.

El joven pedalista, considerado una de las máximas promesas del ciclismo mundial, se impuso con autoridad en una competencia marcada por la exigencia del recorrido y el entusiasmo del público local.

Desde la primera vuelta, Del Toro mostró su fortaleza y determinación al tomar la delantera del pelotón, impulsado por los aplausos y el apoyo de los aficionados que se dieron cita a lo largo de la ruta. Con una estrategia precisa y un ritmo constante, logró mantener la ventaja hasta cruzar la meta en solitario, sellando un triunfo que emocionó a toda la afición mexicana.

Noticia relacionada: ¿Verstappen No Vendrá a CDMX? Esto se Sabe de Su Participación en el Gran Premio de México 2025

Este nuevo logro se suma a una temporada sobresaliente para el ciclista bajacaliforniano, quien recientemente hizo historia al coronarse en La Vuelta a Austria, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar una competencia de esa magnitud. Además, ha tenido destacadas participaciones en La Clàssica de les Terres de l’Ebre, el Circuito de Getxo y La Vuelta a Burgos, consolidando su nombre entre las jóvenes figuras del ciclismo internacional.

Del Toro dedica su victoria a su familia

Tras su victoria, Del Toro dedicó el título a su familia, su equipo y a los seguidores que lo han acompañado desde sus inicios. “Competir y ganar en casa es algo muy especial. Este triunfo es para todos los que han creído en mí”, expresó el ciclista tras subir al podio.

Con este resultado, Isaac del Toro cierra el año reafirmando su condición de referente del ciclismo mexicano y un talento con proyección mundial.

Con información de EFE

Historias recomendadas:

¿Quién es Alejandro Kirk? Datos del Primer Catcher Mexicano en una Serie Mundial de MLB

Gran Premio de México 2025: ¿Cuándo y Dónde Ver Actividades de F1 este Fin de Semana?