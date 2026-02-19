UAE Tour 2026: Así Quedo Isaac del Toro en la Etapa 4
En este lugar quedó el mexicano Isaac del Toro en la Etapa 4 del UAE Tour 2026 hoy, 19 de febrero de 2026
Este jueves, 19 de febrero de 2026, el mexicano Isaac del Toro participó en la Etapa 4 del UAE Tour 2026, buscando remontar posiciones y recuperar el liderato general, ya que hasta ayer ocupaba el segundo lugar.
Durante la etapa 4, el mexicano recorrió 182 kilómetros por la región desértica de Hajar. Etapa propicia para velocistas, con el viento como factor decisivo.
El originario de Ensenada, Baja California, no quedó entre los primeros 10 lugares, ocupa la posición 23, sin embargo, mantiene el segundo lugar a nivel general a solo 21 segundos del líder Antonio Tiberi. Los primeros tres lugares de la Etapa 4 del UAE Tour 2026, fueron para:
- Jonathan Milan.
- Ethan Vernon.
- Matteo Milan.
Noticia relacionada: México Logra Oro en Campeonato Panamericano de Ciclismo en Pista en Chile.
¿Cuáles son las etapas que faltan?
Cabe recordar que la carrera en los Emiratos Árabes Unidos se disputa con siete etapas del 16 al 22 de febrero de 2026, como parte del calendario UCI WorldTour. Cubiertas las primeras cuatro jornadas, restan los siguientes recorridos:
- Etapa 5 — Viernes 20 de febrero. Dubái – Universidad Hamdan bin Mohammed Smart (165.8 km). Perfil llano que representa la última oportunidad clara para los sprinters.
- Etapa 6 — Sábado 21 de febrero. Final en Jebel Hafeet, ascensión emblemática del UAE Tour. Los últimos 10.8 km presentan una pendiente media del 6.8 %, etapa clave para definir la general.
- Etapa 7 — Domingo 22 de febrero. Jornada final llana desde el Museo Nacional Zayed hasta el rompeolas de Abu Dabi, con paso por la isla de Yas y el circuito de Yas Marina.
-
