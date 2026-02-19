UAE Tour 2026: Así Quedo Isaac del Toro en la Etapa 4

Este jueves, 19 de febrero de 2026, el mexicano Isaac del Toro participó en la Etapa 4 del UAE Tour 2026, buscando remontar posiciones y recuperar el liderato general, ya que hasta ayer ocupaba el segundo lugar.

Durante la etapa 4, el mexicano recorrió 182 kilómetros por la región desértica de Hajar. Etapa propicia para velocistas, con el viento como factor decisivo.

El originario de Ensenada, Baja California, no quedó entre los primeros 10 lugares, ocupa la posición 23, sin embargo, mantiene el segundo lugar a nivel general a solo 21 segundos del líder Antonio Tiberi. Los primeros tres lugares de la Etapa 4 del UAE Tour 2026, fueron para:

Jonathan Milan. Ethan Vernon. Matteo Milan.

¿Cuáles son las etapas que faltan?

Cabe recordar que la carrera en los Emiratos Árabes Unidos se disputa con siete etapas del 16 al 22 de febrero de 2026, como parte del calendario UCI WorldTour. Cubiertas las primeras cuatro jornadas, restan los siguientes recorridos:

