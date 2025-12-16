El Mejor Gol del 2025: Lizbeth Ovalle Gana Premio Marta de la FIFA

La mexicana Lizbeth Jacqueline Ovalle ganó el premio Marta de los The Best de la FIFA, gracias a su espectacular tanto de 'escorpión' con Tigres contra el Guadalajara de la Liga mexicana femenina, el 3 de marzo pasado.

Ovalle, nacida hace 26 años en Aguascalientes, es la segunda ganadora del premio que lleva el nombre de la leyenda brasileña, y, con su diana, consolidó el triunfo de su equipo por 2-0.

Noticia relacionada: Jacqueline Ovalle Llega Oficialmente al Orlando Pride ¿Cuándo Termina su Contrato Histórico?

Remate de 'escorpión' de Lizbeth Ovalle

Cabe recordar que la mediocampista de 25 años de edad recibió el pase de Jenni Hermoso, acomodó el cuerpo y mandó el esférico al ángulo superior izquierdo con un remate de 'escorpión'.

El gol de “La Maga” Ovalle, cuyo fichaje en agosto le costó al Orlando Pride 2 millones de dólares , fue el elegido entre los otros diez seleccionados dentro del periodo del 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE

Rar