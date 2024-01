Entrenador Critica a Memo Ochoa tras Perder ante Genoa: 'No Hizo Ninguna Parada'

El Salernitana sufrió su tercera derrota consecutiva en la Serie A, esta vez ante el Genoa, y cuarta si sumamos el descalabro de los octavos de final de la Copa Italia, y el 'villano' fue el arquero mexicano Guillermo Ochoa.

Y es que después de caer 1-2 ante el Genoa el domingo pasado, el entrenador del Salernitana Filippo Inzaghi responsabilizó a Memo porque "no paró nada".

(Guillermo) Ochoa no hizo ninguna parada, normalmente el portero hace 2 o 3 paradas, pero ahora tenemos otro partido en casa y tenemos que recuperarnos de inmediato. Debemos revertir la tendencia, no nos debemos rendir. Si no puedes ganar estos partidos, al menos debes empatarlos.