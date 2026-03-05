¿México vs Gran Bretaña Pasa En Vivo Gratis Mañana? Dónde Ver Juego | Clásico Mundial de Béisbol

Si aún no sabes a qué hora es ni dónde ver el debut de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (World Baseball Classic, WBC, por sus siglas en inglés), acá te decimos si el juego México vs Gran Bretaña pasa en vivo gratis mañana viernes 6 de marzo y qué canal transmite el partido por TV y online.

El México vs Reino Unido marca el debut del equipo nacional en la sexta edición del World Baseball Classic de la MLB, por eso en una nota ya te dijimos cuándo empezó el torneo y dónde ver los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en México.

Horario del México vs Gran Bretaña en Béisbol

El juego de la Selección Mexicana de béisbol contra su similar de Inglaterra ya tiene horario definido. Se juega a las 12:00 horas del mediodía (tiempo del centro de México) de este viernes 6 de marzo. La sede el encuentro es el Daikin Park, estadio ubicado en Houston, Estados Unidos.

El Clásico Mundial de Béisbol se realiza en cuatro sedes para este 2026: Tokio (Japón), San Juan (Puerto Rico), Houston y Miami (Estados Unidos). Los rivales de México en el certamen, además de Reino Unido, son Brasil, Estados Unidos e Italia.

¿El juego México vs Gran Bretaña se puede ver gratis?

Para todos los aficionados que no quieran perderse el partido de la Selección Mexicana dirigida por Benjamín Gil, el canal que va a pasar la transmisión del México vs Gran Bretaña en vivo gratis, es el Canal 9, seña disponible para la TV abierta en el territorio nacional.

Si no tiene oportunidad de ver el juego de béisbol este viernes por televisión, existe una opción para mirarlo vía online por internet.

¿Dónde ver México vs Gran Bretaña en vivo online?

Si no sabes dónde ver la transmisión del México vs Reino Unido en vivo online, el juego del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se va a poder mirar en directo por la app de streaming ViX Premium, aunque requiere de suscripción.

