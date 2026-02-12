Monterrey Pasa a Octavos de la Concachampions y Espera a Cruz Azul o Vancouver.

Los Rayados de Monterrey derrotaron el miércoles 11 de febrero por 2-0 al Xelajú de Guatemala para firmar su pase a los octavos de final de la Copa de campeones de la Concacaf.

Iker Fimbres y el argentino Lucas Ocampos, en el cobro de un penalti, le dieron la victoria al club mexicano, que ganaron el global por 3-1.

En el partido de ida de la Concachampions, los equipos empataron a un gol. La vuelta se disputó en el estadio ‌BBVA, que será sede mundialista.

Así fue el dominio de los locales

En la primera media hora del partido, los Rayados mantuvieron la pelota y el dominio en la mitad de la cancha, pero sin crear peligro en la puerta del Xelajú, lo cual desesperó a los hinchas, con ofensas a los jugadores locales.

En el 33, en una aparatosa jugada, el francés Anthony Martial le puso un balón a Fimbres, quien de zurda tocó a la red para el 1-0.

Monterrey terminó los 45 minutos iniciales con cinco disparos a puerta; uno de los más peligrosos fue en el minuto 45, cuando el español Sergio Canales le puso un balón al montenegrino Uros Durdjdevic, quien remató por fuera.

Los guatemaltecos salieron en busca del gol del empate en la segunda mitad; Monterrey estuvo atento a contragolpear y en el 55 estuvo cerca de ampliar la ventaja con un golpe de Martial al poste. Monterrey mantuvo el acoso y también la mala puntería, con remates por fuera de Martial y de los españoles Sergio Canales y Oliver Torres.

En el 83, Ocampos convirtió un penalti y confirmó el triunfo de los regios.

En octavos de final de la Concachampions, los Rayados enfrentarán al ganador de la serie Cruz Azul-Vancouver FC, que va 3-0 en favor de los mexicanos y se decidirá mañana.

Las alineaciones

Monterrey: Santiago Melé; Luis Reyes, Carlos Salcedo (Alonso Aceves m.46), Víctor Guzmán, Erick Aguirre; Iker Fimbres (Omar Gálvez m.86), Fidel Ambriz, Sergio Canales (Oliver Torres m.73), Luca Orellano (Lucas Ocampos m.80); Anthony Martial, Uros Durjdevic (Jesús Corona m.80).



Entrenador: Domenec Torrent.

Xelajú: Darío Silva; José Longo (Harim Quezada m.85), Orlín Quiñonez (Joffre Escobar m.42), Manuel Romero, Kevin Ruiz, Javier González (Widvin Tebalán m.84); Antonio López, Derrickson Quirós, Juan Cardona (Yair Jaén m.46)(Raúl Calderón m.85); Steven Cárdenas, Yilto Díaz.



Entrenador: Roberto Hernández.

