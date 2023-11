¡Lucharán de Dos a Tres Caídas en la NBA México 2023!

Con tan solo pocas horas de estar en México donde disputarán un partido de temporada regular de la NBA ante los Atlanta Hawks, en la Arena CDMX, los jugadores del Orlando Magic se contagiaron de inmediato de la fiebre por la lucha libre que hay en este país, pues es uno de los deportes-espectáculo más populares.

En su entrenamiento previo al juego en la Ciudad de México, algunos jugadores como Jalen Suggs, Franz Wagner, Admiral Schofield y Markelle Fultz, decidieron salir al entrenamiento portando máscaras de leyendas de la lucha libre.

Suggs se puso la de Rey Mysterio Jr., Schofield portó la del Místico, Fultz la de El Santo y haciendo honor a su apellido, Wagner la del 'Galeno del Mal'.

live and direct with J Mysterio 🇲🇽 pic.twitter.com/LuXw3M34ux

Los cuatro jugadores acapararon la atención durante la practica, fueron los más fotografiados y ellos se dejaron querer. Hasta posaron como verdaderos luchadores profesionales.

Este jueves se disputará el duelo número 32 entre dos equipos de la NBA en México entre Orlando y Atlanta Hawks, donde el Magic fungirá como local en la Arena Ciudad de México.

call me Rey the way I keep things Mysterio pic.twitter.com/wQzazcJwKd