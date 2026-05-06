¿Toluca vs LAFC Pasa por un Canal En Vivo Gratis? Dónde Ver Partido de Vuelta de Concachampions

Este miércoles se definen la Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF (Champions Cup, por sus siglas en inglés) y si aún no sabes en qué canal juega el Toluca vs LAFC hoy, acá te decimos si pasa en vivo gratis y dónde ver la transmisión del partido online, por las Semifinales de Vuelta de la Concachampions 2026.

En el juego de ida, el Toluca perdió contra el LAFC en territorio estadounidense. Y debido a la importancia del partido, la directiva de los Diablos Rojos solicitó a la Selección Mexicana permiso para poder usar a los jugadores que están convocados para disputar los amistosos de México contra Ghana, Australia y Serbia. Esto desató una polémica que aún no termina.

Video: Jugadores de América y Toluca Protagonizaron Riña en Vestidores, CDMX

¿A qué hora juega el Toluca vs LAFC hoy por la Concachampions 2026?

El juego de vuelta del Toluca contra LAFC ya tiene horario definido. El partido se juega a las 19:30 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 6 de mayo. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Nemesio Diez, en el Estado de México.

Nota relacionada: Tigres vs Nashville Hoy: ¿Quién es el Primer Finalista de la Concachampions 2026?

Para la Semifinal de Vuelta, Antonio Mohamed no va a poder contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo, jugadores que están llamados para concentrar con Selección Mexicana este mismo miércoles, para los amistosos previos al Mundial 2026.

En qué canal juega Toluca vs LAFC hoy, ¿pasa gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el Toluca vs LAFC, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

Nota relacionada: ¿Jugadores de Chivas y Toluca No Van al Mundial 2026? Dan Comunicado por Polémica con Selección

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el partido del Toluca, aunque solamente estará disponible a través del canal de TUDN USA de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solamente para territorio estadounidense.

Video: Marion Reimers Expresa Que Es Bueno el Regreso de Alexis Vega de Cara al Mundial 2026

¿Dónde ver Toluca vs LAFC en vivo?

Si no tienes forma de mirar el partido del Toluca vs LA Galaxy este miércoles 6 de mayo, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto en vivo online gratis, con el resultado final y el equipo que jugará la Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026.

Historias recomendadas: