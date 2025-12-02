Pronóstico Monterrey vs Toluca: Antecedentes y Cómo Llegan a la Semifinal de Liga MX 2025
N+
Rayados y Diablos se vuelven a encontrar en semifinales del Apertura 2025, con un historial reciente muy parejo y con antecedentes intensos tanto en liga como en liguilla.
COMPARTE:
Monterrey y Toluca se enfrentarán en las semifinales del Apertura 2025 tras eliminar a América y FC Juárez, respectivamente. El duelo promete ser uno de los más cerrados de la liguilla, no solo por el momento futbolístico, sino por el largo historial entre ambos equipos.
Noticia relacionada: Confirmado México Enfrentará a Portugal y Bélgica Previo al Mundial 2026
Últimos 10 enfrentamientos en torneo regular
En los duelos más recientes, el balance ha sido muy parejo, con ligera ventaja para Toluca:
- Toluca 6-2 Monterrey — Apertura 2025
- Toluca 1-1 Monterrey — Clausura 2025
- Monterrey 1-2 Toluca — Apertura 2024
- Monterrey 0-0 Toluca — Clausura 2024
- Toluca 1-0 Monterrey — Apertura 2023
- Monterrey 2-1 Toluca — Clausura 2023
- Toluca 1-1 Monterrey — Apertura 2022
- Toluca 2-2 Monterrey — Clausura 2022
- Monterrey 2-0 Toluca — Apertura 2021
- Toluca 1-2 Monterrey — Clausura 2021
En estos juegos, ninguno ha logrado dominar por completo al otro. Ambos han sumado victorias clave, y los empates han sido frecuentes, lo que confirma que se trata de un cruce tradicionalmente apretado.
Enfrentamientos recientes en liguilla
En liguilla, los partidos están marcados en la lista. En esta parte del torneo también la historia muestra series cerradas:
- Cuartos de Final Clausura 2025
Monterrey 3-2 Toluca
Toluca 2-1 Monterrey
*Toluca avanzó
- Semifinal Apertura 2009
Monterrey 2-0 Toluca
Toluca 1-1 Monterrey
- Cuartos de Final Apertura 2006
Monterrey 0-0 Toluca
Toluca 2-1 Monterrey
- Final Apertura 2005
Toluca 3-3 Monterrey
Monterrey 0-3 Toluca
En eliminatorias directas, Toluca ha logrado imponerse en varias series, pero Monterrey también tiene antecedentes importantes, como la semifinal de 2025.
Contexto y pronóstico
Ambos equipos llegan encendidos: Monterrey eliminó al América en los últimos minutos, mientras que Toluca dejó fuera a Juárez con un cierre sólido. El historial sugiere que veremos una eliminatoria extremadamente pareja. Monterrey suele hacerse fuerte en casa en esta rivalidad, pero Toluca ha demostrado ser uno de los pocos clubes capaces de ganar en territorio regio con frecuencia.
Historias destacadas: