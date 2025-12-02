Pronóstico Monterrey vs Toluca: Antecedentes y Cómo Llegan a la Semifinal de Liga MX 2025

Monterrey y Toluca se enfrentarán en las semifinales del Apertura 2025 tras eliminar a América y FC Juárez, respectivamente. El duelo promete ser uno de los más cerrados de la liguilla, no solo por el momento futbolístico, sino por el largo historial entre ambos equipos.

Noticia relacionada: Confirmado México Enfrentará a Portugal y Bélgica Previo al Mundial 2026

Video: Marion Reimers Reflexiona sobre Por Qué Algunas Ligas Tienen Liguilla y Otras No

Últimos 10 enfrentamientos en torneo regular

En los duelos más recientes, el balance ha sido muy parejo, con ligera ventaja para Toluca:

Toluca 6-2 Monterrey — Apertura 2025

Toluca 1-1 Monterrey — Clausura 2025

Monterrey 1-2 Toluca — Apertura 2024

Monterrey 0-0 Toluca — Clausura 2024

Toluca 1-0 Monterrey — Apertura 2023

Monterrey 2-1 Toluca — Clausura 2023

Toluca 1-1 Monterrey — Apertura 2022

Toluca 2-2 Monterrey — Clausura 2022

Monterrey 2-0 Toluca — Apertura 2021

Toluca 1-2 Monterrey — Clausura 2021

En estos juegos, ninguno ha logrado dominar por completo al otro. Ambos han sumado victorias clave, y los empates han sido frecuentes, lo que confirma que se trata de un cruce tradicionalmente apretado.

Enfrentamientos recientes en liguilla

En liguilla, los partidos están marcados en la lista. En esta parte del torneo también la historia muestra series cerradas:

Cuartos de Final Clausura 2025

Monterrey 3-2 Toluca

Toluca 2-1 Monterrey

*Toluca avanzó



Monterrey 3-2 Toluca Toluca 2-1 Monterrey *Toluca avanzó Semifinal Apertura 2009

Monterrey 2-0 Toluca

Toluca 1-1 Monterrey



Monterrey 2-0 Toluca Toluca 1-1 Monterrey Cuartos de Final Apertura 2006

Monterrey 0-0 Toluca

Toluca 2-1 Monterrey



Monterrey 0-0 Toluca Toluca 2-1 Monterrey Final Apertura 2005

Toluca 3-3 Monterrey

Monterrey 0-3 Toluca

En eliminatorias directas, Toluca ha logrado imponerse en varias series, pero Monterrey también tiene antecedentes importantes, como la semifinal de 2025.

Contexto y pronóstico

Ambos equipos llegan encendidos: Monterrey eliminó al América en los últimos minutos, mientras que Toluca dejó fuera a Juárez con un cierre sólido. El historial sugiere que veremos una eliminatoria extremadamente pareja. Monterrey suele hacerse fuerte en casa en esta rivalidad, pero Toluca ha demostrado ser uno de los pocos clubes capaces de ganar en territorio regio con frecuencia.

Historias destacadas: