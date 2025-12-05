¿Qué Necesitan Tigres y Cruz Azul para Avanzar a la Final de la Liga MX 2025?

Luego de empatar en el duelo de ida de semifinales, La Máquina celeste y los felinos del norte tienen una cita pendiente para pelear por el boleto a la gran final del Torneo Apertura 2025. El partido Tigres vs Cruz Azul se jugará este sábado 6 de diciembre y es de pronóstico reservado.

Con el empate 1-1 del pasado miércoles en Ciudad Universitaria de la CDMX, el pase a la siguiente fase está en el aire. Así que contamos lo que necesitan Tigres y Cruz Azul para avanzar a la final de la Liga MX.

Hay que recordar que en la ida de semifinales los felinos se pusieron adelante 1-0 con un tanto de Ángel Correa a los 67 minutos. Pero el equipo celeste igualó 1-1 el marcador gracias a un penalti que al minuto 76 hizo efectivo Gabriel “Toro” Fernández.

Noticia relacionada: Copa Intercontinental 2025: Partido contra Cruz Azul Será Muy Difícil, Dice Técnico del Flamengo

¿Qué Necesita Tigres y Cruz Azul para Avanzar? Con Este Marcador Global Llegarán a la Final de la Liga MX 2025

Así que todo se decidirá este sábado 6 de diciembre en el Estadio Universitario de la UANL, casa de los Tigres. La serie se cierra en Nuevo León porque los Tigres terminaron arriba en la tabla general, luego de las 17 fechas del torneo regular.

El panorama para Cruz Azul luce complicado. Y es que el hecho de quedar abajo de Tigres en la tabla de posiciones lo pone en desventaja, sobre todo luego de que no pudo ganar en el duelo de ida.

La Máquina celeste tiene la obligación de ganar, por cualquier marcador, en el encuentro de vuelta de semifinales. Al club cementero no le sirve de nada empatar, porque no hay posibilidades de tanda de penales: ahora, cuando los equipos igualan en el marcador global, avanza el que cerró mejor en la clasificación general.

Video: "El Cruz Azul Es un Espectáculo", Afirma Marion Reimers

De acuerdo con el reglamento, los Tigres tienen la ventaja de la tabla de posiciones. Al terminar en la segunda posición y Cruz Azul en tercer lugar, cualquier empate en el partido de vuelta le basta a los norteños para conseguir el pase a la gran final del torneo Apertura 2025.

Así que, sí o sí, Cruz Azul necesita una victoria en “El Volcán”, guarida de los felinos del norte, si quiere seguir en la lucha por el título. La Máquina acabó el torneo regular en el tercer lugar, con 35 unidades, por debajo de unos Tigres que sumaron 36 puntos.

En la otra llave juegan Toluca, primer lugar de la tabla, y el Monterrey que finalizó en quinto sitio. En el duelo de ida, en el Gigante de Acero, los Rayados hicieron valer su localía y ganaron 1-0. Con empatar en casa de los Diablos Rojos les basta para llegar a la gran final. Toluca lleva la ventaja del empate global, así que sólo requiere ganar por cualquier marcador en la semifinal de vuelta.

¿A qué hora y en que canal es Tigres vs Cruz Azul por la vuelta de Semifinales Liga MX 2025?

El partido de la semifinal de vuelta entre Tigres y Cruz Azul se jugará este sábado 6 de diciembre 2025. La cita para que ruede el balón en el Estadio Universitario de la UANL es a a las 21:10 horas.

Si quieres ver el partido Tigres vs Cruz Azul de manera gratuita, lo puedes hacer a través de Canal 5. O si lo prefieres, TUDN es otra opción en señal por cable. Y en streaming estará disponible en ViX Premium.

Historias recomendadas:

Con información de N+