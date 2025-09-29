Real Madrid vs Kairat: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Partido de la Champions League 2025?

Continúa la Champions League con varios partidos que llaman la atención. Y uno de ellos es el Real Madrid, que visita al FC Kairat, un equipo prácticamente desconocido. Este martes 30 de septiembre se juega la jornada 2 del torneo continental y el club español buscará sumar su segunda victoria.

El Real Madrid viene de ganarle 2-1 al Olympique de Marsella, en un partido un tanto complicado que además terminó con diez hombres desde el minuto 72 por la expulsión de Dani Carvajal.

Se espera que el equipo merengue no tenga ningún problema en superar al FC Kairat, de la Liga de futbol de Kazajistán. Y es que el modesto equipo no cuenta con futbolistas de renombre ni con mucho recorrido en torneos internacionales.

En la fecha inaugural, el FC Kairat fue goleado 4-1 por el Sporting de Lisboa, que está lejos de ser considerado uno de los protagonistas de esta edición de la Champions League (como sí lo es el Real Madrid).

FC Kairat vs Real Madrid: Horario y posibles alineaciones

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Kairat: Sherkhan Kalmurza, Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata, Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko, Jorginho y Dastan Satpaev.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García, Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius Junior, Jude Bellingham y Gonzalo García.

El partido FC Kairat vs Real Madrid se jugará este martes 30 de septiembre en el Almaty Ortalyk Stadion, con capacidad para 24 mil personas.

La cita para que ruede la pelota está programada para las 10:45 horas (tiempo del centro de México).

Champions League: Partidos del 30 de septiembre

Partidos que se juegan este martes 30 de septiembre, durante la Jornada 2 de la Champions Leagues 2025:

Kairat Almaty vs. Real Madrid a las 10:45 horas

Atalanta vs. Brujas a las 10:45 horas

Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt a las 13:00 horas

Chelsea vs. Benfica a las 13:00 horas

Inter de Milán vs. Slavia Praga a las 13:00 horas

Bodø/Glimt vs Tottenham a las 13:00 horas

Galatasaray vs Liverpool a las 13:00 horas

Pafos vs Bayern Múnich a las 13:00 horas



