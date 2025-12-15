Titans vs 49ers: Roban Casa de Jeffery Simmons Durante Juego Entre Tennessee y San Francisco

La casa de Jeffery Simmons fue saqueada mientras el tackle defensivo de los Titanes de Tennessee se fue a jugar contra los 49ers de San Francisco. La noticia fue dada a conocer por el equipo de la National Football League (NFL).

Además, Jeffery Simmons compartió en sus redes sociales algunas imágenes del circuito cerrado de su vivienda, en las que se puede apreciar la manera en que dos hombres encapuchados acceden al patio y luego ingresan al interior de la sala, para luego recorrer todas las habitaciones.

Según lo que se aprecia, el robo a la casa del defensivo de los Titans fue el domingo 14 de diciembre alrededor de las 19:30 horas, mientras el dueño se encontraba en San Francisco, California. Por fortuna, ninguno de los habitantes estaba en el sitio al momento del atraco, así lo hizo saber Simmons:

¿Qué pasaría si alguno de mis familiares estuviera en mi casa? Todo lo material lo pueden tener, ¡pero esto es una locura!

Por su parte, los Tennessee Titans precisaron en un comunicado que "la seguridad del equipo está trabajando activamente con el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville para recuperar los artículos robados de la casa de Jeff Simmons. No había residentes en casa durante el robo".

La mala noticia del robo a su casa, sólo acentuó la amargura de Simmons luego de que su equipo perdiera 37-24 ante San Francisco. Y eso a pesar de que Jeffery tuvo una destacada actuación y se convirtió en el sexto jugador en lograr una captura, provocar un balón suelto forzado y anotar un touchdown en un mismo partido.

Titans vs 49ers: Robo a casa de Jeffery Simmons se suma a ola de saqueos

Hay que señalar que el caso del robo a la residencia de Jeffery Simmons se suma a otros robos a residencias de jugadores de la NFL. Justo hace un año, en diciembre del 2024, el FBI advirtió a las ligas profesionales, como la NFL y la NBA, que había una organización criminal integrada por delincuentes originarios de Sudamérica que se dedicaban a saquear residencias de atletas, aprovechando las largas ausencias para jugar de visitantes.

En diciembre del 2024 la casa del mariscal Joe Burrow, de los Bengalíes de Cincinnati, fue robada mientras jugaba en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, frente a los Vaqueros de Dallas.

Ese robo fue parte de una ola de saqueos que incluyó las residencias de Patrick Mahomes y Travis Kelce, jugadores de los Jefes de Kansas City. Lo mismo le pasó a Linval Joseph, ex tackle defensivo de los Dallas Cowboys en septiembre del 2024.

De acuerdo con la NFL, dicha banda criminal es "sofisticada y bien organizada". Así que se sugirió a los jugadores que mejoraran sus sistemas de seguridad en puertas y ventanas. También se les pidió que limitaran las actividades en sus redes sociales, sobre todo lo referente a presumir artículos de lujo o compartir sus ubicaciones.

La Liga de futbol americano precisó que estos ladrones no son agresivos y que no entran a las casas cuando los habitantes están allí. Para llevar a cabo los saqueos, hacen seguimiento de rutinas desde días antes y aprovechan las ausencias para entrar a los domicilios y llevarse artículos valiosos y dinero en efectivo.

