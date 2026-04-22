Aranceles No Desaparecerán pero México Buscará Reducirlos: Secretaría de Economía

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció este miércoles 22 de abril que será difícil que desaparezcan los aranceles impuestos por Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades mexicanas trabajan para reducirlos, particularmente en las industrias automotriz, del acero y el aluminio.

Como se sabe, el lunes pasado Ebrard se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Y a propósito de esa junta, el responsable de la economía mexicana indicó que “sabemos que es muy difícil pensar que van a desaparecer los aranceles pero estamos buscando cómo reducirlos”.

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En ese mismo sentido añadió que “el mundo comercial, el sistema comercial que teníamos ya es muy difícil que regrese. Es decir, que no hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel, sino que ahora vamos a estar en un sistema donde hay aranceles”.

Y remarcó que “hay aranceles y también reglas de origen que a veces son más importantes que los aranceles. Entonces, el tema de industria automotriz, acero y aluminio ha sido nuestra prioridad para reducir los aranceles de Estados Unidos”.

Jamieson Greer revela condición para que México tenga preferencia en comercio con EUA

Por su parte, Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, condicionó hoy, 22 de abril de 2026, a México ‌y Canadá por acceso comercial preferencial.

El representante de Comercio, que recientemente visitó nuestro país, dijo que si México y Canadá quieren acceso comercial ‌preferencial a Estados Unidos, ‌necesitan ‌controlar sus ‌fronteras económicas, ⁠incluidos los autos subvencionados ‌de China.

Las declaraciones de Jamieson Greer se dieron en el marco de la próxima revisión del T-MEC, acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Mientras que Mark Carney, primer ministro de Canadá, afirmó que su país no permitirá que Estados Unidos dicte unilateralmente las condiciones de la ⁠revisión prevista del T-MEC.

Carney dijo que “no se trata de un caso en el que haya alguien que imponga exigencias y otro que las acepte" y subrayó que “estamos negociando, podemos llegar ⁠a un resultado mutuamente satisfactorio, pero llevará algún tiempo".

Rondas de conversaciones México-Estados Unidos rumbo a revisión del T-MEC

En tanto, México ya ha tenido dos rondas de conversaciones con Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC y la primera ronda formal será en mayo de 2026. Sin embargo, no se ha anunciado fecha en que Canadá participe en el diálogo.

México, Estados Unidos y Canadá deben terminas las conversaciones antes del 1 de julio de 2026, pero el calendario se ‌ha complicado por las tensiones entre los países liderados por Donald Trump y Mark Carney, por ‌los aranceles que el presidente estadounidense impuso el año ⁠pasado a importaciones clave procedentes de Canadá.

Carney afirmó que los aranceles de Trump obligan a Canadá a reducir su fuerte dependencia del mercado estadounidense.

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Con información de N+

RGC