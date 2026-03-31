México Prevé Varias Conversaciones con China por Aranceles y Otros Temas, Afirma Ebrard.

El gobierno de México tendrá varias conversaciones con sus homólogos de China por aranceles y otros temas a lo largo de este año, incluido un encuentro del grupo de alto nivel, informó el secretario de Economía Marcelo Ebrard, ante las tensiones comerciales con el gigante asiático.

En conferencia de prensa, el funcionario fue cuestionado sobre las posibles represalias de Pekín ante las tarifas impuestas por México desde principios de 2026. En respuesta, Ebrard dijo que existe un diálogo permante con la nación gobernada por Xi Jinping, pero anunció reuniones específicas por cuestiones comerciales.

"Con China se tiene conversación o relación pues, permanentemente. Este año tenemos previsto que habrá varias reuniones, sobre todo el del grupo de alto nivel, porque corresponde este año llevarlo a cabo", dijo durante el lanzamiento del portal del Sistema de Vinculación IMPI – COFEPRIS.

Enseguida, añadió que México participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya sede es China, por lo que ahí se tocará el tema de aranceles.

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"Va a estar México presente en la sesión de la APEC, cuya sede es China. Entonces, tendremos a lo largo del año varias conversaciones, quizá la más relevante sea la reunión del grupo de alto nivel. Es sobre aranceles y sobre otros temas que tenemos", indicó.

¿Qué otros temas se abordarán?

Marcelo Ebrard señaló que el primer punto de la agenda será analizar las dificultades que enfrentan las exportaciones mexicanas hacia China.

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"Comparar cuáles son los procesos y la complejidad de los procesos, de cuando ellos nos exportan a nosotros, vis a vis cuando nosotros exportamos para allá. Ahí empieza el primer punto de orden del día y de ahí pasaremos a otros temas", explicó.

Reconoció que debe haber un acuerdo, pero dijo que México se mantendrá firme ante una potencia económica mundial que ahora es un socio relevante en el flujo comercial.

"Nuestro objetivo es: China es un socio de México, nos importamos muchísimo dinero, estamos en el top ten. O sea, hay que ponernos de acuerdo, pero vamos a defender nuestros puntos de vista", sostuvo.

Sin embargo, precisó que aún no se ha fijado la fecha de esas conversaciones, pero afirmó que se realizarán tanto en el país asiático como en México.

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El secretario también confirmó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) reanudará en mayo, en Ginebra, el diálogo sobre la moratoria de bienes electrónicos y digitales, tras no alcanzarse un acuerdo en la última reunión ministerial.

Las declaraciones de este lunes ocurren después de que, el miércoles pasado, Ebrard defendiera el derecho de México a imponer aranceles a mercancías chinas, argumentando que buscan equilibrar condiciones de competencia para la industria nacional, tras la decisión de Pekín de abrir una investigación al respecto.

En aquella ocasión, sostuvo que México elevó aranceles en sectores como acero, textiles, calzado y automotriz debido a importaciones con precios "difíciles de igualar". Puso como ejemplo que el acero chino llega al país a unos 150 dólares por tonelada, cifra que, dijo, refleja subsidios o cargas no equivalentes.

"Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo, empiece a emparejarse. Es un derecho que México tiene. No tenemos nada contra China", afirmó entonces, al subrayar que la medida es compatible con las reglas de la OMC.

Se busca reducir dependencia

Durante el lanzamiento del portal del sistema de vinculación entre el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Ebrard resaltó también que México debe reducir la “dependencia” que tienen de otros países especialmente en los sectores farmacéutico y cárnico, de cara a la revisión del tratado comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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"Cada vez es más importante la conversación sobre cómo vamos a reducir la dependencia inconveniente en algunos sectores, como por ejemplo el farmacéutico”, dijo.

El funcionario precisó que, durante la primera ronda de pláticas formales de revisión del T-MEC, se establecieron términos de referencia.

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"Lo importante es que ya establecimos términos de referencia, ya establecimos las primeras mesas de trabajo y ya establecimos la secuencia que va a haber en las próximas semanas", dijo.

"Es un trabajo permanente, no vayan ustedes a pensar que es una reunión en las conversaciones y luego ya no haces nada en dos meses, sino que todo el tiempo estás avanzando. Las rondas formales son para cerrar acuerdos, ese es el objetivo", expuso.

Añadió que en las primeras conversaciones oficiales con Estados Unidos no se trataron temas arancelarios, sino que eso será en otra mesa. Reiteró que la posición de México es que no haya tarifas entre los socios del T-MEC y que el tratado sea renovado.

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Con información de EFE

ASJ

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