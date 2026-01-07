Auditorías SAT: Por Estos Errores Investigarán a Quienes Soliciten Devoluciones Improcedentes

Con el objetivo de mejorar las prácticas, uno de los motivos por los se realizarán auditorías por parte de el SAT en 2026 es para quienes soliciten devoluciones improcedentes, por tal motivo acá te contamos cuáles son los errores que probablemente cometiste al momento de presentar tu declaración anual de impuestos en el portal y que te pueden llevar a ser investigado por el Servicio de Administración Tributaria.

Para mantenerte informado de lo que se viene en este año, en una nota ya te dijimos quiénes recibirán auditorías del SAT en 2026 y también te aclaramos si el Servicio de Administración Tributaria realmente fue hackeado en días recientes, luego de las especulaciones que circulan en redes sociales.

¿El SAT realizará auditorías a quienes soliciten devoluciones improcedentes?

En un comunicado de prensa lanzado el pasado 1 de enero 2026, el SAT reveló que sí realizará auditorías a todos aquellos contribuyentes que soliciten devoluciones improcedentes.

Recordemos que una devolución improcedente ocurre cuando el SAT rechaza una solicitud de devolución de impuestos, esto debido a que el contribuyente no tiene derecho a obtener su saldo a favor.

¿Por cuáles errores en tu Declaración Anual el SAT puede realizarte una auditoría por devolución improcedente?

El Servicio de Administración Tributaria puede considerar una devolución improcedente de impuestos si cometiste alguno de estos errores al momento a hacer tu declaración:

Escoger un régimen incorrecto : Si elegiste un régimen distinto al suyo, esto podría invalidar tu declaración, además de crear confusión al calcular tus impuestos.

: Si elegiste un régimen distinto al suyo, esto podría invalidar tu declaración, además de crear confusión al calcular tus impuestos. No registrar todos tus ingresos y pérdidas : Si no reportas de forma correcta tus ingresos u omites las pérdidas que tuviste, podrías generar una inconsistencia ante el SAT, lo cual evitará que se te devuelva tu saldo a favor.

: Si no reportas de forma correcta tus ingresos u omites las pérdidas que tuviste, podrías generar una inconsistencia ante el SAT, lo cual evitará que se te devuelva tu saldo a favor. No cargar los pagos provisionales : Si como contribuyente realizas pagos provisionales y por alguna razón no los presentas en tu Declaración, podría generarse una discrepancia entre lo que realmente debes en impuestos.

: Si como contribuyente realizas pagos provisionales y por alguna razón no los presentas en tu Declaración, podría generarse una discrepancia entre lo que realmente debes en impuestos. No revisar los datos precargados : En la gran mayoría de ocasiones el SAT precarga tus datos en las que se incluyen ingresos y deducciones de años pasados. Esta información tiene que ser verificada, ya que en algunos casos se podrían reportar cifras erróneas que pueden evitar que obtengas tu saldo a favor.

: En la gran mayoría de ocasiones el SAT precarga tus datos en las que se incluyen ingresos y deducciones de años pasados. Esta información tiene que ser verificada, ya que en algunos casos se podrían reportar cifras erróneas que pueden evitar que obtengas tu saldo a favor. Los timbrados de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet ( CFDI ) no están bien capturados : En algunos casos el SAT anulará el saldo a favor en la Declaración Anual si los CFDI tienen errores.

( ) : En algunos casos el SAT anulará el saldo a favor en la Declaración Anual si los CFDI tienen errores. Inconsistencias en la información: Los datos proporcionados en la declaración (ingresos, deducciones, RFC, CLABE interbancaria) no coinciden con los registros del SAT.

Los datos proporcionados en la declaración (ingresos, deducciones, RFC, CLABE interbancaria) no coinciden con los registros del SAT. Uso indebido de saldos a favor: Intentar solicitar la devolución de un saldo que ya se ha acreditado o compensado.

Con toda esta información, ahora ya sabes que entre todas las auditorías que hará el SAT en 2026, se encuentra la de todos los contribuyentes que soliciten devoluciones improcedentes.

