¿Hackearon al SAT? Secretaría de Hacienda Responde ante Versiones de Ataque Informático

Durante las últimas horas empezó a especularse la posibilidad de que el SAT fue hackeado, el portal no respondía y esto pondría en riesgo la información de millones de contribuyentes en México, por tal motivo el Servicio de Administración Tributaria respondió a las versiones que sugerían que su aplicación Factura SAT Móvil había sufrido un hackeo.

Fue mediante un comunicado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer su postura sobre la información difundida acerca de que hackearon al SAT.

Y es que usuarios han reportado fallas en el sistema por lo que surgen dudas acerca de si la aplicación Factura SAT Móvil, del Sistema de Administración Tributaria (SAT), fue hackeada.

¿El SAT fue hackeado? Esto dijo Hacienda

Ante las dudas del hackeo, el SAT difundió un comunicado el pasado 27 de diciembre de 2025 con respecto a la información publicada que se refiere a un supuesto hackeo de la aplicación Factura SAT Móvil

En el mensaje la autoridad fiscal detalló que hizo un análisis a su infraestructura de lo cual se llegó a la siguiente conclusión:

“Del análisis realizado a la infraestructura tecnológica de la aplicación Factura SAT Móvil, no se identifica evidencia de ningún hackeo, ni que la información se haya comprometido, tampoco se detectó la existencia de alguna vulnerabilidad”.

Además habló sobre el servicio de verificación de facturas.

“Por su parte, el servicio de verificación de facturas es de acceso público para cualquier contribuyente. Dicho servicio permite validar las facturas al ingresar datos como el UUID, el RFC del emisor y RFC del receptor, o escanear el código QR incluido en la factura”

De igual forma, mencionó la seguridad que hay en su sistema.

“La autoridad tributaria cuenta con sistemas robustos que protegen la información de los contribuyentes, los cuales se encuentran en constante actualización”.

Al final del mensaje el SAT dijo que garantiza la seguridad de la información que se aloja en sus sistemas.

¿Cuándo reiniciaron las actividades presenciales en el SAT?

Cada año, los trabajadores de gobierno tienen el segundo periodo de descanso anual. El más reciente inició a finales de diciembre de 2025, cuando se suspendieron las labores administrativas.

Según el Diario Oficial de la Federación (DOF), este segundo periodo vacacional aplicó para todos aquellos servidores públicos que suman más de seis meses continuos de servicio. Durante este tiempo, muchas actividades en las oficinas del SAT se detuvieron.

De acuerdo con las disposiciones aplicables a los servidores públicos, el periodo de suspensión de labores abarcó:

Del 22 de diciembre de 2025 al 06 de enero de 2026. Es decir, las labores se reanudaron este miércoles 7 de enero de 2026.

